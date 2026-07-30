Пострадавшей на турмаршруте женщине отказали в возврате денег за тур

Суд на Камчатке отказал в иске о возмещении средств туристке после ее падения в расщелину на турмаршруте. Об этом ТАСС сообщили в суде краевой столицы.

В августе 2025 года туристка приобрела тур на Камчатку для себя и дочери почти за 200 тыс. рублей. На третий день маршрута, в Малой долине гейзеров, она поскользнулась на камне и упала в расщелину с высоты 8-10 м, получив травмы. Пострадавшая потребовала вернуть деньги за тур, заявив, что гид не предупредила об опасности, а маршрут был скользким и опасным.

"Суд изучил материалы дела и выяснил, что перед походом истцу провели инструктаж по технике безопасности, о чем она расписалась в журнале. Перед каждым сложным участком гиды объясняли правила поведения и запрещали приближаться к опасным местам. Инструкторы подтвердили, что туристка нарушила технику безопасности - во время остановки у водопада она снимала на телефон и подошла слишком близко к краю, после чего оступилась. Скользкой поверхность не была", - рассказали в суде.

Травмы оказались незначительными, но женщина и ее дочь отказались продолжать тур. Суд пришел к выводу, что ответчик выполнил все обязательства, в удовлетворении исковых требований отказано.