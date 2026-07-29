Российские туристы в этом году все чаще предпочитают теплоходные круизы

Не на самолете или машине, а на теплоходе! Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде — в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор.Немного о ценнике: сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей — если брать одноместную каюту. Это почти две недели в пути. Туристы, бывавшие в круизах в прошлые годы, рассказывают, что можно было еще отдельно оплатить ночевку в отеле на Соловках — 40 тысяч рублей за ночь с обедом, ужином и завтраком. Можно найти и варианты за 450 000, когда теплоход причаливает прямо на островах. Тем не менее, желающих много. Бронировать начинают еще за год, зимой одноместных кают уже не найти. А в этом году круизами по России заинтересовалась и новая аудитория, говорит генеральный директор круизного центра Инфофлот Андрей Михайловский:

Андрей Михайловский генеральный директор круизного центра Инфофлот «В этом году мы увидели где-то с марта — с апреля тенденцию, что люди, которые привыкли принимать решения об отдыхе ближе к его дате, такие новые для круизов туристы, рассмотрели в круизах кроме прочих примечательных вещей, еще одну: то, что в круиз можно чаще всего отправиться из ближайшего к себе города или из твоего города непосредственно. И это не сопряжено с длительными переездами, перелетами. Круизный корабль — это транспорт, не подвержен сбоям, он ходит, как часы. Конечно, это не транспорт, а отель, на самом деле».

Традиционно аудитория круизов — гости 50+, ездят парами и семьями: один раз распаковал вещи, каждый день оказываешься в новом месте. Хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент «молодеет». Семья Виктории — жительницы Нижнего Новгорода — за последние 13 лет была в 10 круизах:

«В Елабугу мы ехали, это большой круиз, и был и небольшой до Макарьева несколько раз ездили. Побывали в Ярославле, в Козьмодемьянске, в Угличе. И в этом году мы были в Казани. Цена где-то от 15 000 до 70000 разброс. Насколько цена соответствует качеству, то, конечно, соответствует. Мне нравятся и капитанские ужины, мне нравятся традиции, концерты красивые, шампанское на борту, когда ты заходишь. Это все красиво, мы за этим, в общем-то, и едем».

Если мерить стоимость круиза за ночь — так проще сравнивать с отелями — в среднем комфортная каюта обойдется от 10 тысяч с человека, люкс — от 25. Хотя многое зависит и от круизной компании, и от состояния судна: немалая часть парка досталась в наследство от СССР, новых строится мало. На днях начались ходовые испытания нового круизного лайнера «Владимир Жириновский», где будут рестораны, бассейны и спа-салоны. А сейчас в круизы ходит, например, лайнер класса люкс «Мустай Карим». И премиум-сегмент чувствует себя хорошо, уверяет замгендиректора по развитию компании ООО «ВодоходЪ» Илья Суховольский:

Илья Суховольский замгендиректора по развитию компании ООО «ВодоходЪ» «В этом сегменте также наблюдается рост. Люксовый сегмент, самые популярные маршруты — это, безусловно, маршрут между двумя столицами — Москва — Санкт-Петербург — круиз 7 дней, 6 ночей, круизы в направлении Казани из Москвы и обратно, и в принципе средняя Волга с отправлением из Нижнего. Это пакетная всегда стоимость, то есть она включает в себя полный набор услуг: проживание в каюте и питание, экскурсии по программе, анимация на борту. Если мы возьмем, например, «Мустай Карим» и рейс из Москвы в Санкт-Петербург, то за каюту примерно 350000 нужно заплатить за недельное путешествие вдвоем»

Так что, в отличие от некоторых других туристических направлений, где спрос в этом году просел — на теплоходах музыка по-прежнему играет.