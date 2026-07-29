Туристы сократили расходы на отели

Россияне стали тщательнее подходить к выбору жилья для путешествий и экономят деньги. Это следует из пресс-релиза компании Bronevik, поступившего сегодня в редакцию. Аналитики изучили показатели раннего бронирования на сентябрь-октябрь 2026 года. И пришли к выводу, что в целом стоимость размещения в России, СНГ и стран ближнего зарубежья снизилась на 9%. Средний чек на бархатный сезон составляет 6,2 тыс. руб. за ночь, а год назад в это время он держался на отметке 6,8 тыс.

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Заметнее всего тенденция выражена в дорогом сегменте. Чек для отелей пять звезд упал на 17%, с 21,2 до 17,5 тыс. за ночь. Трехзвездочные недополучили чуть меньше, 12%, сумма снизилась до 5,9 тыс. Объекты без категории показали минус 11% (3,9 тыс. руб.). Менее всего сокращение коснулось четырехзвездочных отелей – на 4% (до 9,8 тыс. руб.) и с одной звездой – на 3% (до 3,6 тыс. руб.).

Просели именно загородные отели, куда выезжают, как правило, с целью отдыха. Такие гостиницы потеряли в деньгах 16–17%. В «классических отелях и апартаментах» тенденция выражена слабее (6–7%).

Главной причиной стало то, что россияне начали вести себя иначе, чем в прошлом году.

«Безусловно, в текущих условиях отельеры гораздо осторожнее подходят к повышению тарифов. Однако снижение среднего чека в этом сезоне связано не столько с ценовой политикой объектов размещения, сколько с изменением потребительского поведения туристов», – рассказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

По ее словам, путешественники стали внимательнее относиться к бюджету: они чаще выбирают более доступные категории, а если хотят сохранить привычный уровень комфорта, то тщательнее ищут наиболее выгодные предложения внутри выбранного сегмента.

«Даже в условиях неопределенности россияне не готовы отказываться от путешествий – скорее они стремятся найти оптимальный баланс между ценой, качеством и своими ожиданиями от отдыха».

Снижение интереса к поездкам по России стало заметно еще прошлой осенью. По оценкам экспертов, тогда спрос снизился на 15–30%. Тенденция продолжилась в новогодние праздники: Подмосковье и Сочи недосчитались туристов.

Такая же картина сохраняется и этим летом. Те, кто не отказывается от поездок, предпочитают экономить. В первую очередь на еде и жилье: все чаще выбирают размещение без питания, апартаменты вместо отелей или варианты подальше от центра, моря или достопримечательностей. Кроме того, сократились траты на такси. Как говорят некоторые наблюдатели, россияне «экономят на быте», чтобы получить больше эмоций и впечатлений.

В такой нестабильной ситуации отелям сложно планировать свою загрузку. Им приходится сокращать собственные издержки и расходы, «резать» фонд оплаты труда, отказываться от реновации или делать ремонт по минимуму и так далее. Надеяться на приток инвестиций со стороны тоже вряд ли стоит – из-за высоких рисков и неопределенной доходности. В итоге число закрывающихся отелей растет: в первом полугодии 2026 года с рынка ушли 2,13 тыс. организаций, работавших в сфере гостиничных и санаторно-курортных услуг. Это почти на 22% больше, чем за январь – июнь 2025-го.

Выживают более крупные проекты, у которых есть ресурсы и возможности стимулировать спрос. По словам экспертов, в более выигрышной позиции сейчас находятся проекты с оригинальной концепцией, развитой инфраструктурой, широким набором услуг и вариантов отдыха.