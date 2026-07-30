Как Россия и Беларусь создают единое пространство путешествий

Один из старейших городов Подмосковья - Коломна, в свое время считавшаяся неофициальной второй столицей Московского княжества, три дня принимала гостей и участников Международного туристического форума "Пора путешествовать по Союзному государству". Среди участников - представители органов власти, турбизнеса, музеев, общественных организаций и экспертного сообщества.

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На площадке в арт-квартале "Патефонка" они искали ответы на вопросы: чем удивлять сегодня путешественников, как превратить идею в успешную бизнес-историю и в магнит для туристов, а также какова роль искусственного интеллекта в туротрасли.

Кроме того, в рамках форума провели отборочный этап всероссийского конкурса "Туристический сувенир", торжественно открыли Музей путешествующего человека и провели презентацию книги известного путешественника Геннадия Шаталова "Люди едут к людям".

Пространство для идей

В Союзном государстве проходят различные туристические форумы, где обычно обсуждаются перспективы развития туризма в Союзном государстве, формирование привлекательных маршрутов и многое другое. Особенность этой площадки, в том, что она, в первую очередь, не для обсуждения стратегии Союзного государства в области туризма, а для живого общения, обмена идеями, рассказал "СОЮЗу" на полях форума председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

"Это яркая практическая площадка. Пока она у нас единственная и уникальная. На ней мы показываем и обсуждаем сувениры, новые события, проекты и идеи, креативим. Здесь собираются и профессионалы, эксперты, и новички, чтобы рассказать свои истории, успешные и не очень. Чтобы поделиться трудностями и предостеречь от ошибок. Здесь находят единомышленников и партнеров", - говорит Филипп Гулый.

Он считает, что сегодня необходимо, в первую очередь, развивать те направления и проекты, которые развиваются естественным образом.

"Этому надо помогать и создавать условия. Как с дорожками в новых районах. Смотрят, где люди протоптали, потом кладут на этом месте плитку. Здесь то же самое, надо масштабировать то, что получается. Потому что, если искусственно что-то придумать сверху, это не будет приживаться, а будет требовать какого-то бюджетного финансирования, что лишнее", - делится представитель туриндустрии Беларуси.

По его словам, поддержка может быть не обязательно деньгами, но и другими иными ресурсами. И, самое главное, надо обязательно обучать и объяснять тем, кто хочет заниматься туризмом, как устроен этот бизнес.

Трамвай желаний и домик в три окна

Вдохновитель и руководитель экскурсионного маршрута "Коломенский трамвай желаний" Маргарита Тимофеева на форуме, чтобы рассказать о своем проекте, найти новых партнеров и интересные решения для своей сувенирной продукции.

"Нам есть чему поучиться у белорусов, а им, я думаю, интересны наши проекты. С точки зрения туризма, белорусское направление сейчас как никогда популярно. Я сама с семьей была в прошлом году в туристической поездке по Беларуси", - поделилась с "СОЮЗом" Маргарита.

Она рассказала, что уже несколько раз становилась победителем и лауреатом различных туристических конкурсов, в том числе и всероссийского конкурса "Туристический сувенир". История Маргариты - яркий пример, как упорство, труд, любовь к любимому делу становятся залогом успеха.

Изначально Маргарита даже не думала, что будет заниматься творчеством. Закончила факультет кибернетики Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, Высшую школу бизнеса и прочие учебные заведения, поработав от инженера до директора по качеству. Вышла замуж, переехала в Коломну и решила изменить полностью свою профессиональную деятельность и все из-за любви к трамваям. Коломна, как рассказала нам Маргарита, осталась единственным подмосковным городом, где ходят трамваи. Выиграв грант на скромную сумму, в 2013 году запустила собственный проект "Коломенский трамвай желаний". Это экскурсионно-интерактивный маршрут на трамвае, который постоянно обновляется, тематически меняется и растет с учетом интересов.

"У меня был один проект "Коломенский трамвай желаний" с одной экскурсией по городу. А сегодня несколько маршрутов, в том числе реализуемых с "Почтой России", библиотеками и музеями города. Есть своя линейка сувенирной продукции и еще много интересных идей", - поделилась с нами Маргарита.

Любовь к старинным деревенским домикам в три окна, с мезонином и наличниками, которые еще встречаются в селах и деревнях, изменила жизнь Андрея Беляева из города Балашиха Московской области. Раньше Андрей работал в медицинской сфере, а теперь его сувенирный проект "Домик в три окна" стал победителем отборочного этапа всероссийского конкурса "Туристический сувенир", заняв второе место в средней ценовой категории. Это уже не первая награда Андрея.

"Все начиналось как хобби. Мне очень нравятся старинные домики в три окна, они еще встречаются, когда мы проезжаем по дороге на машине, автобусе через поселки или видим их из окна электрички. Они все такие разные, но им уже более ста лет. Вначале я их фотографировал, а потом пришла идея сохранить их в форме новогодней елочной или интерьерной миниатюры - домик на ладони. Я стал делать их из дерева, раскрашивая акриловыми красками, и дарил друзьям. Всем они очень нравились, вот так и получился сувенирный проект "Домик в три окна". Формат их может быть разный - брелок, магнит или игрушка на елку", - рассказал нам Андрей Беляев.

Сувенир с искусственным интеллектом

Сегодня туристический сувенир - это больше чем магнит на холодильник. Это как лакмусовая бумажка работы туристической индустрии, отмечали участники форума. Искусственный интеллект и интерактивные и цифровые сувениры активно внедряются в туристическую сферу.

Говоря о направлении использования ИИ в сувенирной индустрии директор Инкубатора малого предпринимательства УП "УИН" Республика Беларусь Елена Яшович отметила, что сегодня это генерация идей дизайнов и узоров.

"Нейросети набрасывают нам варианты на основе традиционных орнаментов, ускоряя поиск и снижая затраты. Но это никак не отменяет профессионализма и решение должны принимать эксперты. Мы понимаем, что этот инструмент, как кисточка в руках художника", - заметила Елена Яшович.

По ее словам, ИИ помогает в прогнозировании трендов. Алгоритмы анализируют запросы, соцсети и поведение покупателей, подсказывая дизайнерам востребованные цвета, формы и темы. Среди трендов, которые будут активно развиваться, эксперт назвала тренд на персонализацию из места покупки. Турист создает уникальный сувенир по фото или текстовому описанию прямо в точке продажи. Также идет активный запрос на интерактивные и цифровые сувениры - гибридные продукты, где физический предмет дополняются цифровым опытом, таким как QR-коды, AR-оживление, аудиоэкскурсии.

Кстати, анализ выявления символов и образов, ассоциирующихся с Россией и Беларусью, по словам Елены Яшович, показал интересную картину. Самыми популярными сувенирами и региональными образами: в России 64% респондентов назвали матрешку, за ней шли по чуть-чуть пряники, конфеты и валенки; в Беларуси неожиданным лидером стала сгущенка, а также лен, конфеты и мед.