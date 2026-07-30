Заводы как музеи: почему растут цены промышленных туров

БелАЗ размером с двухэтажный дом, трон из отбойных молотков и действующий мартеновский цех. Индустриальные экскурсии становятся отдельным видом туризма. "Российская газета" выяснила, чем они привлекают, сколько стоят и почему предприятия все чаще открывают двери для посторонних.

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На чем держится спрос

Многодневные промышленные туры (от двух до четырех дней, с трансферами и проживанием) набирают популярность, говорит основатель компании-туроператора "ГАЛКА ТУРС" Наталья Галка. Впрочем, рынок пока нишевый и динамика сильно зависит от формата.

В топе - поездки на металлургические гиганты, объекты нефтехимии, космодромы, атомные станции, современные логистические хабы и пищевые производства. "Естественный интерес подпитывается желанием понять, как устроены сложные технологические цепочки, и часто простое любопытство сочетается с научно-популярным контекстом", - поясняет Галка. Немаловажный фактор, по ее словам, - труднодоступность площадки: промышленный турист ощущает гордость от того, что ему удалось попасть туда, куда просто "с улицы" не зайдешь.

Руководитель департамента маркетинга санаторно-курортного объединения "Донагрокурорт" Сергей Лычкин считает, что наиболее высокий потенциал роста есть у трех форматов.

Пищевые и гастрономические производства. Это наиболее понятный массовому туристу формат: человек видит процесс производства, пробует готовый продукт, участвует в мастер-классе и может сразу приобрести то, что ему понравилось.

Высокотехнологичные предприятия: робототехника, фармацевтика, авиация, автомобилестроение, беспилотные системы.

"Они обладают самым высоким информационным и визуальным потенциалом, особенно для молодежи, профессиональных сообществ и блогеров", - поясняет эксперт.

Металлургические, горнодобывающие и машиностроительные кластеры, по словам Лычкина, это уже сформировавшееся направление, прежде всего на Урале и в Кузбассе.

Сколько за это платят

Средняя стоимость тура за последний год выросла на 17%, рассказывает Наталья Галка. По ее словам, на это повлияли несколько факторов: общая инфляция, повышение тарифов на логистику и проживание, а также то, что сами предприятия стали чаще предлагать более насыщенные программы: добавляют мастер-классы, лекции специалистов, интерактивные элементы.

Продолжительность маршрута чаще всего составляет 2-3 дня. Средний чек за весь пакет (проживание, питание, трансферы, экскурсии) - от 35 000 до 60 000 рублей на человека. Отдельную нишу занимают премиальные программы - их стоимость начинается от 100 000 рублей и выше.

"Это, как правило, комбинированные маршруты, где промышленный туризм органично дополняют другими форматами отдыха. Например, в туре по Тюмени экскурсионная часть сочетается с оздоровительным блоком", - уточняет она.

География промтуризма

Региональная специализация промышленного туризма обычно следует за специализацией местной экономики, поясняет Сергей Лычкин. Для Урала естественны металлургия, горнодобывающая промышленность, машиностроение и история горнозаводских городов. В Поволжье перспективны автомобилестроение, авиация, нефтехимия и переработка. В центральной части России хорошо развиваются пищевые, фармацевтические, текстильные, машиностроительные и высокотехнологичные маршруты. В Сибири и на Дальнем Востоке главный ресурс - масштаб: добывающая промышленность, энергетика, металлургия, космическая отрасль и крупные инфраструктурные объекты.

Однако наличие интересного завода еще не означает наличие туристического направления, говорит Лычкин. Для многодневного продукта нужны гостиницы подходящего уровня и подготовленная инфраструктура: стабильное транспортное сообщение, автобусы для групп, экскурсоводы, рестораны, вечерняя программа и другие точки притяжения.

"Турист не будет три дня сидеть в производственном цехе, - отмечает он. - Успешнее будут развиваться именно промышленные кластеры, где за одну поездку можно посетить два-три разных производства и дополнить программу привычными для туриста удовольствиями: гастрономией, природными объектами, городской культурой".

Как это выглядит на месте

В поселке Никель Мурманской области на Площади металлургов списанная шахтная техника стала арт-объектами. Бутобой, когда-то дробивший негабаритную породу в плавильном цехе, теперь стоит рядом с шахтным электровозом и карьерным самосвалом БелАЗ. Рядом - трон из перфораторов по мотивам "Игры престолов", вагонетка превращена в скамью, пассажирская вагонетка - в ресторанный павильон.

Всю технику сначала отправили в Мурманск к художникам, а потом вернули уже арт-объектами, объясняет директор центра "Вторая школа" Наталия Сидорина. Конструкции сделали мобильными, чтобы экспонаты можно было перемещать и выставлять на разных площадках. Кресла из скреперов и скамьи из вагонеток, по ее словам, удобны не только во время фестивалей, но и в обычные дни.

"Рядом, в десяти километрах - Кольская сверхглубокая скважина. Она до сих пор держит мировой рекорд по проникновению в земную кору", - говорит Сидорина.

Сюда, по ее словам, едут геологи, инженеры и те, кому мало стандартных маршрутов.

Сейчас в Никеле создается туристско-промышленный кластер, который объединит плавильный цех, скважину и шахту "Каула-Котсельваара". Весь маршрут построен по принципу "от руды до арт-объекта".

"Все это вшито в местную экономику, - говорит она. - Например, на фестивале "Гастро Индастри Фест", который проходит в Никеле, 80% участников фуд-зоны - местные рестораторы и производители. Неформальный туризм кормит малый бизнес и создает рабочие места".

Зачем это заводам

Промышленный туризм решает задачи и самих предприятий, отмечает исполнительный директор коммуникационной группы "Р.И.М. - ИНТЕРИУМ" Андрей Ермошкин. Прежде всего помогает закрывать кадровый вопрос: компании приглашают на экскурсии школьников и студентов, знакомят с производством, чтобы те заинтересовались профессией.

Еще одна цель - разрушить стереотип о заводах как о чем-то устаревшем.

"Мне доводилось посещать несколько предприятий, - рассказывает Ермошкин. - Когда своими глазами видишь производственные процессы - от выплавки металла до работы цехов по производству кокса (топлива для металлургии), - восприятие промышленности меняется".

Кроме того, такие экскурсии развивают партнерские отношения, повышают инвестиционную привлекательность регионов и привлекают иностранных туристов. По словам Ермошкина, большой интерес к промышленным объектам в России проявляют китайские туристы. Они хотят увидеть масштаб производства и оценить экономический потенциал страны.

Промышленный туризм в России имеет реальные шансы стать заметным направлением среди китайских туристов, добавляет операционный директор агентства по работе с Китаем Asia Pacific Арина Несвит. Эксперт напоминает, что Китай сейчас - крупнейший и самый быстрорастущий источник въездного туризма в Россию. В 2025 году - 834,5 тыс. поездок, почти половина всего въездного потока, а в первом квартале 2026 года турпоток вырос еще на 44,4% год к году.

Российские промышленные локации, по ее словам, могут предложить уникальные объекты: арктическую промышленную инфраструктуру, атомный ледокольный флот, экскурсии на Балтийский завод в Петербурге, алмазодобычу в Якутии.