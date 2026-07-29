Туристы из Азии заинтересовались одним регионом России

Туристы из стран АСЕАН и других государств Азии заинтересовались поездками в Татарстан. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Государственного комитета республики по туризму Сергея Иванова.

После встречи с участниками международного трансконтинентального автопробега, прибывшими в этот российский регион, собеседник агентства отметил, что иностранцам интересны культура, архитектура, быт, традиции, достопримечательности и кухня Татарстана.

По данным Госкомитета региона по туризму, за пять месяцев 2026 года республику посетили около 53 тысяч гостей из-за рубежа. Для сравнения: за весь 2025 год в Татарстане побывали почти 129 тысяч иностранных путешественников.

Ранее немка Мартина Штэммлер-Герузел, переехавшая жить в Татарстан, объяснила свое решение фразой «с самого первого момента Россия дарила мне покой». Она влюбилась в просторы этого региона и местных жителей.