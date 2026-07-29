В Карачаево-Черкесии растет число отелей и глэмпингов

Количество номеров в гостиницах, санаториях, гостевых домах и на базах отдыха Карачаево-Черкесии продолжает увеличиваться. С начала 2026 года номерной фонд региона вырос на 6,8% и к середине июля достиг 10,9 тыс. номеров, сообщили в пресс-службе главы республики.

В начале года на курортах региона насчитывалось около 10,3 тыс. номеров. Рост связан с открытием новых гостиниц и модульных средств размещения, часть которых строится при поддержке государственных программ развития туризма.

Сейчас в Домбае возводят сразу два пятизвездочных объекта. Один гостиничный комплекс рассчитан на 454 номера, второй отель сможет вместить еще 392 номера.

Вместе с увеличением числа мест размещения растет и туристический поток. За первые 6 месяцев 2026 года Карачаево-Черкесию посетило более 1,7 млн человек. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Республика остается одним из самых быстрорастущих туристических направлений на Северном Кавказе. Основной поток путешественников приходится на горнолыжные и всесезонные курорты Домбай, Архыз и Теберду, где продолжается строительство новых гостиниц и туристической инфраструктуры.