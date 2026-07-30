Девять отелей Сочи получили международный знак Green Key

Девять отелей Красной Поляны успешно прошли международный аудит и получили почетный знак "Зеленый ключ" (Green Key). Об этом сообщает городская мэрия.

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Власти подчеркнули, что это серьезное признание того, что курорт действительно заботится о природе и устойчивом развитии.

Отели должны соответствовать строгим критериям: бережно расходовать воду и энергию, грамотно обращаться с отходами, просвещать гостей и сотрудников, учитывать социальные аспекты своей работы. Всего эксперты оценивают более 100 показателей в 13 разных направлениях - от сортировки мусора до энергоэффективных технологий.

Проверяли все это 12 независимых экспертов, которые специально обучены оценивать устойчивость в индустрии гостеприимства. И они подтвердили: стандарты соблюдены, работа ведется системно и качественно.

Ранее "РГ" писала, что с начала года турпоток в Сочи превысил 4 миллиона человек. При этом единовременная загрузка курорта держится на уровне порядка 180 тысяч отдыхающих. В мэрии связывают такие показатели не только с растущей популярностью города как туристического направления, но и с системной работой по модернизации инфраструктуры, а также с отлаженным взаимодействием всех служб в период высокого сезона.