В Сочи после осмотра пляжей не зафиксировали загрязнений

Специалисты не выявили загрязнений береговой линии и акватории Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Специальный рейд провели сотрудники районных администраций, специалисты департамента курортов и туризма, арендаторы пляжей. За морем присматривают патрульные суда ГИМС МЧС - они регулярно обходят акваторию и фиксируют обстановку.

Например, сегодня проверили пляж "Магадан" в Лазаревском районе. Территория и вода соответствуют санитарным нормам.

Как отметили власти, чистота побережья - залог комфортного и безопасного отдыха. Такой системный контроль помогает быстро замечать любые проблемы и сразу их решать.

Ранее "РГ" писала, что с начала текущего года Сочи принял свыше четырех миллионов туристов. Одновременно на курорте отдыхают порядка 180 тысяч человек.

В администрации города подчеркивают, что рекордные цифры отражают не только популярность курорта, но и эффективность мер по развитию туристической инфраструктуры, а также слаженную работу всех городских служб в высокий сезон.