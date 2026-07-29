Новогодние билеты на распродаже «Победы» оказались дороже, чем у «Аэрофлота»

У авиакомпании «Победа» очередная ценовая акция, на этот раз на рейсы зимнего расписания. По промокоду действует скидка 10% на тарифы с багажом для вылетов с 25 октября по 27 марта. Дисконт на безбагажные билеты меньше – всего 5%.

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Мы проверили, насколько выгодные цены round trip предлагаются на новогодний период по популярным туристическим маршрутам из Москвы – в Сочи и Анталью. Выбрали дату отправления туда 31 декабря, обратно – 10 января, что совпадает с нерабочими днями, приходящимися на зимние праздники.

Слетать лоукостером на российский южный курорт обойдется в 55,8 тыс. руб., в тариф включено 10 кг багажа (указаны наличие и стоимости, актуальные по состоянию на 14:00 29 июля. – Ред.).

А «Аэрофлот», не объявлявший распродажи, отвезет в те же даты в Сочи и обратно на 5 тыс. дешевле – за 50,9 тыс. руб., причем с чемоданом до 23 кг.

Что касается рейсов в Анталью, то любители новогоднего отдыха на этом турецком курорте могут забронировать билеты непосредственно на сайте «Победы», воспользовавшись акцией, за 82 тыс. руб. (тариф с 10 кг багажа).

Однако билетные агенты предлагают места на тех же перелетах лоукостера за 75,5 тыс. руб.

Получается, что прямая покупка менее выгодна даже с учетом распродажи.

Ранее мы писали, что слетать из Москвы в Анталью в ближайшие даты предлагается за 5,5 тыс. руб., если рассматривать вариант one way.