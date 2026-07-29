«Мосбилет» предложил отправиться в путешествие по старинным усадьбам столицы

Московские усадьбы приглашают жителей и гостей столицы на путешествие в историю. Об этом сообщили в проекте «Мосбилет», рассказав о программах музеев-заповедников «Останкино и Кусково», «Царицыно», «Коломенское» и усадьбы Измайлово.

Посетители смогут увидеть старинные дворцы, восстановленные интерьеры XVIII века, парковые ансамбли, выставки и культурные мероприятия. В Останкине гостей знакомят с эпохой Шереметевых, показывают исторические залы, проводят концерты классической музыки и предлагают виртуальные экскурсии с помощью современных технологий.

В Кускове можно узнать о жизни дворянской семьи Шереметевых, посетить выставки и увидеть восстановленный Швейцарский домик XIX века. «Царицыно» предлагает прогулки по дворцовому комплексу, оранжереям с тропическими растениями, а также посещение концертов, фестивалей и исторических программ.

Продолжить знакомство с прошлым Москвы можно в Коломенском и Измайлове. Здесь сохранились памятники архитектуры, связанные с историей русских царей, работают музейные экспозиции и лекционные программы, рассказывающие о развитии столицы и ее культурном наследии, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 июля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о начале реставрации городской усадьбы середины XIX века, в которой жил и работал художник Валентин Серов. По ее словам, специалистам предстоит привести в порядок фасады и кровлю старинного здания в районе Арбата.