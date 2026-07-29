Туристов из Китая проведут по «Красным маршрутам Иркутска»

Власти Иркутска намерены развивать так называемый красный туризм, ориентированный на гостей из Китая. Вместе с генеральным консульством КНР город планирует продвигать экскурсионные маршруты по местам, где в 1920-х годах жили и работали будущие основатели Коммунистической партии.

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Проект «Красные маршруты Иркутска» представили еще в 2024 году. В него вошли 11 исторических объектов, связанных с деятельностью китайских революционеров Чжан Тайлэя, Цюй Цюбо, Чжан Цюбая и других. В прошлом году для туристов выпустили исторический путеводитель, созданный на основе архивных документов. Осенью его планируют переиздать.

Во время встречи с мэром Иркутска Русланом Болотовым генеральный консул КНР Лю Юй предложила установить на этих зданиях памятные таблички. В маршрут входит Дом офицеров на улице Карла Маркса, где работала китайская секция Дальневосточного секретариата Коминтерна, здание на улице Киевской, где располагалась Секция восточных народов Сибирского областного бюро ЦК РКП(б), а также Театр юного зрителя имени Вампилова. В 1921 году здесь проходили заседания участников съезда народов Дальнего Востока.

«Красные маршруты Иркутска» являются не просто туристическим проектом, а данью общей истории, связывающей наши народы. В этом году мы отмечаем 105 лет со дня основания Коммунистической партии Китая, и история ее связей с Россией очень глубока», – заявила Лю Юй.

По словам Руслана Болотова, развитие таких маршрутов поможет укрепить культурные связи между Россией и Китаем. Он отметил, что Иркутск располагает необходимой музейной базой, архивными материалами и имеет выгодное расположение для путешественников, приезжающих из КНР.

Город уже активно сотрудничает с китайскими партнерами. Иркутск развивает связи с Шэньяном, Нинбо и Маньчжурией в сферах образования, науки, спорта и медиа. В июне, во время празднования 365-летия города, здесь также выступали воспитанники Шэньянской школы искусств.