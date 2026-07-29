Почему Северная Осетия становится главным открытием для путешественников

Название этого поселка - Тамиск - переводится с осетинского как "теплое место". И не случайно: тут умеренно континентальный климат, теплое лето и мягкая зима.

Горы, водопады, легенды и воздух, от которого кружится голова, - Северная Осетия привлекает все больше наших соотечественников, ищущих не просто смены картинки, а настоящего восстановления. Там даже дышится совершенно иначе.

Алания прекрасна в любое время года. В ней нет суеты мегаполисов, зато есть величие Кавказских гор, синее небо и зеленые долины. Это место, где реки стремительны, а время размеренно. Сюда едут не за покупками и не за ночными клубами. Есть дела куда важнее: вдохнуть полной грудью, выспаться без будильника и почувствовать, как уходит накопленная усталость. И судя по растущему потоку туристов, это работает.

Разбросанные по живописным уголкам республики курорты и санатории предлагают отдых в окружении природы, вдали от городского шума. Один из таких уголков - санаторий "Тамиск", расположенный в долине Алагирского ущелья, на левом берегу реки Ардон, в 50 километрах от Владикавказа. Курорт существует уже почти 90 лет. Сюда ведет дорога, с которой открываются виды на смешанные леса и высокогорные луга. Воздух здесь наполнен запахами хвои и разнотравья.

Российская Газета

По специальному минералопроводу поступает вода, обогащенная сероводородом из Тамисского месторождения. Она с давних пор эффективно используется при заболеваниях костно-мышечной системы, оказывает благотворное воздействие на периферическую нервную систему, кожу, применяется в гинекологии и урологии. Уникальность здравниц Осетии заключается в том, что природа подарила им различные естественные минеральные источники. Благодаря им жители разных регионов России успешно поправляют свое здоровье.

В республике есть на что посмотреть. В здравницах можно стать участником организованных экскурсий по достопримечательностям края. Одной из главных природных жемчужин по праву считается Большой Зейгеланский водопад, высота которого превышает 600 метров. Зрелище оставляет впечатление на всю жизнь. Вода срывается вниз почти с километровой высоты - и в этот момент понимаешь... Нет, ничего не понимаешь, просто, зачарованный, любуешься.

Но Осетия - не только горы и реки. Это еще и история. Как рассказал генеральный директор санаторно-курортного объединения "Курорты Осетии" Батраж Хугаев, влечет туристов и "Город мертвых" - Даргавсский могильник - комплекс древних склепов XIV - XVIII веков, самый крупный на Северном Кавказе.

Местные гиды - не только хранители, но и изобретатели фольклора. На все у них заготовлена легенда. Они расскажут вам историю Сказского ледника, куда можно подняться на канатной дороге за 20 минут, преодолев полтора километра высоты. Или поведают предание о Столовой горе - плоской вершине, которая появилась якобы на месте гибели дракона. А рядом возвышается Казбек - гора, названная в честь пастуха, превратившегося в камень от любви к княжне. Романтика, драма, величие - все это на местных величественных склонах.

Вообще Алагирский район занимает четверть всей территории Алании. Есть и священные места, например, роща Хетага - реликтовый лес площадью 13 гектаров, который почитают как христиане, так и представители других конфессий. А в сентябре здесь отмечают праздник Мыкалгабырта - день изобилия и плодородия, когда местные жители благодарят горы и землю за дары. В Цейском ущелье расположено святилище Реком - на этой поляне когда-то справлялись различные обряды. В селе Нузал есть средневековая часовня с фресками, которые совсем не характерны для Северного Кавказа. В них находят следы влияния как грузинского, так и древнерусского искусства. А в Зругском ущелье вы найдете один из древнейших в России православных храмов. Базилика была возведена еще в XI веке. В красивейшем Куртатинском ущелье стоит самый высокогорный монастырь в РФ - Аланский Успенский. В селении Дзивгис есть наскальная крепость - это шесть пещер, к которым пристроены каменные укрепления. И все это лишь малая часть осетинских красот и чудес.

Российская Газета

Алания маленькая, но... бесконечная. Каждый ее уголок таит в себе открытие. Хотите ли вы пойти в горы или просто сидеть на веранде и пить травяной чай, в любом случае получите какие-то впечатления. Республика не обещает вам золотых пляжей или гламурных вечеринок. Она даст ощущение цельности.

А в какой именно уголок региона отправиться, решать вам. Но мы знаем, что санаторно-курортное объединение "Курорты Осетии" уже не первый год помогает тысячам гостей вспомнить, что такое настоящий отдых.