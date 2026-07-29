На Русском острове откроют туристический веломаршрут с «Нулевым километром»

На Русском острове 1 августа запустят туристический велосипедный маршрут. Церемония пройдет у арт-объекта «Нулевой километр велодорог России» на мысе Ахлестышева. Проект реализован по поручению президента РФ в рамках создания национальной системы туристических троп на средства субсидии Минвостокразвития России.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, благоустроенная велодорожка протянулась от мыса Ахлестышева вдоль улицы Академика Касьянова и Университетского проспекта до поворота к поселку Экипажный. Основная трасса была обустроена в 2025 году, а в 2026-м вдоль маршрута создали инфраструктуру: площадки для отдыха с лавочками, велопарковки, информационные стенды с маршрутами и достопримечательностями острова. В дальнейшем территорию озеленят и привлекут сюда организаторов разнообразных мероприятий, в том числе коллективных экскурсий.

Туристический велосипедный маршрут будет круглогодичным и доступным для всех желающих. В рамках официального открытия пройдут соревнования по беговелам для детей от двух до пяти лет, показательные выступления роллеров, а также концерт творческих коллективов «Муза Медуза» и «Гром Алина».