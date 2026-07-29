Мэр Сочи рассказал, как город сохраняет курортный статус

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, как меняется облик курорта. На совещании со строителями он подтвердил: город берет курс на сокращение коммерческой жилой застройки, чтобы сохранить курортный статус.

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Цифры говорят сами за себя: еще два года назад в Сочи строили сразу 19 жилых комплексов. Сегодня в работе - только восемь, и решения об их появлении в городе принимались до смены градостроительных приоритетов. Дальше наращивать темпы не планируют. По словам мэра, это нужно, чтобы курорт не превращался в обычный спальный район.

Вместо этого город делает ставку на санатории, оздоровительную инфраструктуру, современные гостиницы и нужные жителям объекты - от инженерных сетей до школ и поликлиник. Причем многое строят инвесторы: за два года объем ввода социальных объектов вырос на треть.

Рост населения в Сочи фактически остановился - это видно по числу школьников. Поэтому вместо освоения новых территорий город намерен развивать уже существующие микрорайоны и наращивать номерной фонд с медицинской и оздоровительной составляющей. Сейчас в Сочи строят почти 10 тысяч новых гостиничных номеров - современных и соответствующих мировым стандартам.

Часть этих номеров продают как курортную недвижимость по правилам 214‑ФЗ. Покупатель получает номер и заключает договор управления с отелем: жить там постоянно нельзя, зато объект работает как часть гостиничного бизнеса. Это обычная практика для мировых курортов: она помогает привлекать инвестиции и развивать город, но не увеличивает число постоянных жителей и не перегружает социальную инфраструктуру.