Жители Дегтярска разработали туристические маршруты по любимым местам города

Начал работу сайт «Месторождение Дегтярск», на котором дегтярцы самостоятельно формируют интерактивную карту интересных историй и локаций своего города. Уникальная инициатива направлена на развитие внутреннего туризма и уже получила практическое воплощение: участники традиционной Дегтярской прогулки посетили точки, предложенные местными жителями.

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«Такие инициативы позволяют узнать не только исторические факты, но и увидеть город глазами тех, кто здесь живет. Благодаря их воспоминаниям и личным историям знакомые уголки раскрываются с новой стороны, а Дегтярск становится более интересным и привлекательным для туристов», — отметила заместитель главы муниципального округа Дегтярск по социальным вопросам Юлия Павловская.

В этом году организаторы Дегтярской прогулки подготовили три маршрута: протяженностью около 4,5 километра от озера Ижбулат, около 2,3 километра от Старого Пруда, а также инклюзивный — от рудоуправления. Путь пролегал через знаменитые терриконы, гору Лабаз, Дворец культуры, «птичью столовую» и другие знаковые объекты, рассказы о которых размещены на портале.

Проект реализует некоммерческая организация «Малая родина — город для жизни». На средства гранта команда создала сайт rodinadeg.ru, где сами дегтярцы предлагают значимые для них места: для этого достаточно опубликовать во «ВКонтакте» пост с хештегом #МесторождениеДегтярск и семейными фотографиями. Затем команда оформит материал и разместит его на сайте. Туристы смогут заранее познакомиться с представленными историями и самостоятельно спланировать прогулку.

«Мы с коллегами прочитали все истории на сайте и уже планируем путешествия в Дегтярск для наших подопечных пожилых людей. Лига волонтеров и семейный клуб тоже заинтересовались и хотят самостоятельно приехать в Дегтярск и пройти по маршрутам, чтобы увидеть город глазами тех, кто его по-настоящему любит», — сказала директор Благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина.

Проект отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: благотворительный фонд «Менора»