Тихая охота стала главным трендом медленного туризма

Россияне меняют достопримечательности на корзину грибов
Грибные туры стремительно превращаются из простого хобби в новый философский тренд российского туризма. Эксперт по туризму, стратегический партнер Trends Travel Consulting Мария Киселёва назвала тихую охоту «природным антидотом цифровому шуму».
По её словам, главное отличие грибного тура от стандартного списка достопримечательностей — отсутствие готового маршрута и невозможность загуглить точку сбора. Это создает эффект принудительного замедления, где скорость не просто бесполезна, а вредна. Глаз учится различать нюансы мха, запах прелой листвы и игру света. Человек перестает покорять природу и начинает с ней договариваться, где важен не трофей, а сам процесс всматривания.
Высшей формой этой культуры Киселёва считает европейскую трюфельную охоту. Там поиск ведется исключительно с помощью собак, что требует полного отказа от контроля и доверия к животному как проводнику.
Философия здесь такова: цена не гарантирует находку, в этом и заключается ценность ритуала. Места сбора передаются по наследству, открытых карт нет. В прошлом году эксперт посетила Международную ярмарку белого трюфеля в Италии, которую посещают более 100 тысяч человек, и загорелась идеей перенести эту культуру в Россию.
Мировой рынок трюфельного туризма растет на 7–10% в год. В России для этого есть огромный потенциал: черный летний трюфель уже растет на Черноморском побережье, в Крыму и на Кавказе. Растет запрос на организованные ретриты за лисичками, авторские туры с микологами и мастер-классы по ферментации.
Будущее отрасли эксперт видит в сочетании науки, гастрономии и медленного созерцания — грибные выходные с лекциями и ужинами от шефа становятся новым лакшери-сегментом, передает Sputnik.
Эксперт назвал штрафы за сбор грибов в заповедниках и краснокнижных видов.