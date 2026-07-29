«Засада» на М-4: по пути на юг туристов подстерегает «вечная пробка»

Многокилометровая пробка в районе Каменска-Шахтинского вновь испытывает на прочность терпение туристов, отправившихся на юг на автомобилях. В соцсетях широко разошлось видео, на котором поток машин практически застыл на участке трассы М-4 «Дон». По словам водителей, длина затора варьируется от 5 до 30 км, а на его преодоление можно потратить несколько часов.

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На кадрах видно плотную колонну автомобилей, которая тянется по обеим полосам далеко за горизонт. Автор ролика советует заранее выбирать время для проезда проблемного отрезка: «Этот участок автомобилистам лучше проезжать либо рано утром, либо ночью, тогда машин меньше. Иначе потеряете очень много времени и сил».

Однако сами туристы к такому совету относятся неоднозначно. Одни уверяют, что ночью действительно удается проскочить быстрее, другие считают этот вариант небезопасным:

«Ну точно не ночью: вообще ничего не видно, машины слепят, крутые повороты – настоящий лабиринт. Освещения толком нет».

Есть рекомендация приезжать к этому месту на рассвете:

«Если едете в сторону моря, то проходить этот участок нужно утром в 5–6 часов, иначе пробки не избежать».

Судя по комментариям, затор в районе Каменска-Шахтинского давно стал привычным явлением.

«Ничего так не стабильно в этом мире, как эта пробка», «Сколько помню, на этой дороге вечный ремонт», «Это когда-нибудь кончится в этом месте? Что там постоянно делают?», – пишут туристы.

Впрочем, некоторым путешественникам удается проехать этот участок без серьезных задержек.

«Нам, видимо, подфартило: ни туда не стояли, ни обратно», «Только что проехали – пробок нет!» – делятся они.

Еще одна проблема, о которой сообщают туристы, – топливо. «Сначала 3 часа стоим в этой пробке, затем 3 часа в очереди на АЗС», – жалуются автомобилисты. По словам путешественников, в Ростовской области ситуация с бензином пока остается нестабильной, хотя в ряде регионов России со вчерашнего дня уже начали отменять ограничения на его продажу. В частности, они частично сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской областях и некоторых других субъектах РФ.

Ранее мы написали, что туристам в пути на юг сложно ориентироваться без навигатора.