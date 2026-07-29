На курорте «Сибирская монета» откроется пятизвездочный отель

Пятизвездочный отель Domina Алтай "Мороз и Солнце" откроется в августе 2026 года на территории курорта "Сибирская монета" в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе собственника игорной зоны.

"В августе 2026 года в Алтайском крае на территории всесезонного курорта развлечений "Сибирская монета" откроется новый пятизвездочный отель Domina Алтай "Мороз и Солнце" с собственным горнолыжным комплексом", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что открытие второго корпуса запланировано на начало 2027 года.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в строительство в игорной зоне еще одного отеля с инфраструктурой оценивается в 10 млрд рублей. В рамках проекта в 2026 году на курорте запланировано открытие гостиницы на 78 номеров и запуск горнолыжного комплекса с подъемниками и трассами нескольких категорий общей протяженностью 3 650 м.