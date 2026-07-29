Россияне стали чаще оставлять чаевые в отелях

Россияне стали чаще оставлять чаевые, в том числе во время отдыха в гостиницах. По итогам первого полугодия 2026-го количество таких платежей увеличилось на 18%, а средний размер вознаграждения достиг 329 руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные профильных сервисов.

Как пояснила коммерческий директор сервиса «Клик» банка «Точка» Виктория Остроносова, рост связан с постепенным формированием культуры чаевых. По ее словам, эта тенденция сохраняется даже на фоне сдержанного потребительского спроса. Кроме того, возможность отблагодарить сотрудников появляется во все большем числе сервисов. Так, в прошлом году крупнейшие маркетплейсы добавили функцию чаевых для работников пунктов выдачи заказов.

В туристической сфере подобная практика также становится все более привычной. Если раньше чаевые ассоциировались главным образом с ресторанами, то теперь их все чаще получают сотрудники гостиниц – администраторы, горничные, носильщики багажа и другой персонал, отвечающий за комфорт гостей. По словам генерального директора «Нетмонет» Оксаны Беляковой, к системе чаевых активно подключаются и другие сервисные отрасли, включая салоны красоты, автомойки, фитнес-клубы, клиники, флористов и сотрудников АЗС.

При этом рост популярности чаевых происходит на фоне неоднозначной ситуации на рынке. По данным «СберИндекса», в июне расходы россиян на услуги в реальном выражении выросли на 3%, а в номинальном – на 13,4%. В сегменте общественного питания показатели составили 5,3 и 15,7% соответственно. Вместе с тем, по информации «Эвотора», посещаемость ресторанов и кафе в первом полугодии снизилась на 6–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а гостиниц – на 11%.

Дополнительным подтверждением распространения культуры чаевых стала статистика платформы Yclients. В январе – июне средний размер чаевых в сфере бытовых услуг увеличился на 27%, в индустрии досуга и отдыха – на 20%, в спортивной отрасли – на 15%, а в медицинских учреждениях и салонах красоты – на 4,4%.