Куда можно отправиться в круиз на теплоходе из Санкт-Петербурга

Более 250 тысяч человек с начала навигации в этом году отправились в туристические круизы по рекам России. Интерес к такому виду путешествий вырос больше чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Самые востребованные направления — реки Волга и Кама. Но найти идеальный для себя круиз можно и в других регионах. Корреспондент «МИР 24 Софья Краева изучила, куда можно отправиться на теплоходе из Санкт-Петербурга.

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Нева — это ключ не только к Балтийскому морю, но и к огромной системе рек и озер Северо-Запада с их знаковыми местами. У ее истока — крепость Орешек, ворота в Ладогу. Оттуда открывается водный путь на остров-монастырь Валаам и к карельскому городу Сортавала. Или через реку Свирь в Онежское озеро к Петрозаводску и Кижам.

Открыты для круизов из Санкт-Петербурга и города Поволжья, и Москва. Компании предлагают сотни маршрутов разной продолжительности — от туров на выходные до поездок на несколько недель. Цены за место начинаются от 30 тысяч и доходят почти до 400 в зависимости от маршрута и класса обслуживания.

«Я собирала три года по две тысячи и собрала 34 тысячи. И ровно 34 тысячи стоит моя путевка. Я счастлива, — поделилась туристка Ольга.

«Речные круизы — это особый вид отдыха, когда люди путешествуют с комфортом, а путешествия приходят сами. Вечером турист лег спать, а утром уже оказался в другом месте, — отметила отель-менеджер теплохода Нелля Бобровская.

Среди развлечений — живая музыка и мастер-классы. Для маленьких пассажиров — детская программа. Удивить может и еда. Например, на теплоходе проводят тематические ужины с блюдами регионов Северо-Запада России. Среди них белый винегрет.

«Это винегрет, в котором нет свеклы, нет морковки, они заменены на белую фасоль и яблоко. Заправлен этот салат сметаной и подается с белыми груздями, — пояснила директор судового ресторана теплохода Наталья Белова.

Чтобы ходить по неспокойной Ладоге, нужен теплоход с улучшенными характеристиками: пять рулей вместо базовых трех и возможность разгоняться до 26 км/ч — это максимальная скорость для судов такого класса.

«Сложность здесь в сильных ветрах, в частых штормах, где приходится выбирать наименьший для качки курс, — рассказал капитан теплохода Виталий Кистэнь.

Несмотря на непростые условия для круизов, город на Неве остается для них важным логистическим узлом.

«Санкт-Петербург — это большой туристический хаб. Мы для всех регионов Северо-Запада по туризму и точка выхода, и точка входа одновременно, — заявил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Помимо классических круизов на несколько дней, в Санкт-Петербурге большое количество мини-круизов по рекам и каналам города.