Отдых с «перчинкой»: туристов пригласили в «Логово тигра»

Огромный тигр лежал на брюхе, поджав под себя задние лапы... Он чуть шевельнул хвостом... и посмотрел в мою сторону... Я считал себя погибшим безвозвратно... Нет, это не воспоминания чудом выжившего журналиста "РГ", который побывал в сердце уссурийской тайги, а отрывки из книги легендарного путешественника Владимира Арсеньева. А теперь - новость для любителей отдыха с "перчинкой": заповедники Приморского края, где обитают более 700 амурских тигров, приоткрывают свои двери для туристов.

В Приморье прошел трехдневный пресс-тур, приуроченный к Международному дню тигра, который отмечается 29 июля. Мы побывали в знаковых точках Лазовского заповедника и увидели, как ведется работа по сохранению амурского тигра - самой крупной и одной из самых редких кошек планеты.

Старт прошел в бухте Петрова - уникальном живописном уголке Приморья, где АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" создало современный туристический кластер с всесезонными домиками и глэмпингами. Побывали мы и в не менее красивой бухте Проселочная. Просторный пляж, на зависть многим зарубежным курортам, покрыт удивительно нежным песком. А берега обрамлены сопкой Туманной и скалистыми обрывами с выразительными кекурами. Особую изюминку пейзажу придают природные бассейны-гроты, обрамленные камнями. Их глубина достигает трех метров, а вода настолько прозрачна, что видно каждый камешек на дне.

787 амурских тигров обитают в России, из них - 210 тигрят (данные на 2021-2025 годы). Больше всего их в Приморском крае. В Хабаровском крае - 200, Еврейской АО -18, в Амурской области - 6

Именно здесь, среди этой первозданной красоты, мы познакомились с новым кордоном Лазовского заповедника, построенным Центром "Амурский тигр". Теперь эта территория надежно защищена, а значит, у редких животных есть шанс жить в безопасности.

И туристам тоже. Мы смогли опробовать экологическую тропу "Логово тигра", которая начитается в бухте Петрова. Маршрут проложен так, чтобы посетители смогли прочувствовать атмосферу тигриного дома. Здесь и следы диких животных, и информационные стенды о повадках амурского тигра, и видовые площадки, откуда открываются панорамы побережья и лесов. Гипотетически хищника здесь встретить можно. Но зверь этот очень осторожен и к человеку в здравом уме не выйдет.

Менеджер научных проектов Центра "Амурский тигр" Сергей Соколов рассказал о фотомониторинге - одном из главных сейчас методов наблюдения за тигром и его изучения. Оказывается, ученые отлично различают тигров. Они считают их по уникальным узорам на шкурах, словно по отпечаткам пальцев. Эта кропотливая работа позволяет отслеживать состояние популяции амурского тигра и вовремя реагировать на любые угрозы.

Ученые умеют различать амурских тигров, они считают их по уникальным узорам на шкурах, словно по отпечаткам пальцев

Лазовский заповедник, основанный еще в 1935 году, сегодня - второй по величине в Приморском крае и один из ключевых центров сохранения амурского тигра. Здесь, среди густых лесов и тисовых рощ, зафиксирована самая высокая плотность этих хищников во всем их ареале.

Зачем сюда решили пускать туристов? Ответ ученых таков: "Во-первых, люди должны иметь возможность видеть такую красоту своими глазами. Во-вторых, нужно показывать, что такое заповедник, как он работает и что деньги не уходят в пустоту. В-третьих, средства, получаемые заповедником от туристической деятельности, направляются на решение природоохранных задач".