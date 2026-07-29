Гастрономический путеводитель ВДНХ опубликовали в обновленном формате

Гастрономический путеводитель ВДНХ обновили на сайте выставки. Он объединяет более 200 кафе, ресторанов и гастрономических пространств ВДНХ, включает интерактивную карту с системой фильтров, экспертные гиды, тематические подборки, рецепты от шеф-поваров и другие полезные сервисы, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ВДНХ Кристина Шкаликова.

"ВДНХ сегодня - это не только крупнейшее общественное пространство страны, но и одна из самых разнообразных гастрономических площадок Москвы. На территории выставки работают десятки ресторанов, кафе, кофеен, кондитерских и гастрономических проектов. Мы обновили гастрономический путеводитель ВДНХ - один из ключевых цифровых сервисов сайта, который помогает гостям выбрать место для завтрака, обеда, ужина или перекуса во время прогулки", - сказала Шкаликова.

Она добавила, что в гастропутеводителе появились тематические подборки, экспертный гид, авторские рецепты от шеф-поваров и раздел, посвященный гастрономической истории ВДНХ. "Для нас было важно протестировать обновленный сервис вместе с пользователями. Совместно с проектом "Город заданий" гастропутеводитель оценили более тысячи москвичей и гостей столицы. Мы получили очень позитивную обратную связь. Более 90% участников отметили, что после знакомства с путеводителем у них появилось желание приехать на ВДНХ и посетить одно из гастрономических пространств", - добавила руководитель пресс-службы.

По ее словам, наибольший интерес у пользователей вызвали интерактивная карта и система фильтров, которые помогают быстро подобрать заведение по кухне, формату или другим предпочтениям. Самым популярным новым разделом стали "Рецепты от шефов", а также высокий интерес вызвали тематические подборки, "Экспертный гид" и материалы о гастрономической истории ВДНХ.

"Мы внимательно изучили все предложения участников тестирования. Они помогут нам и дальше совершенствовать гастрономический путеводитель, делая его еще более полезным и удобным для гостей. <…> Мы хотим, чтобы гастрономия стала еще одной причиной приехать на ВДНХ. Сегодня выставка - это место, где можно получить новые впечатления, открыть для себя интересные гастрономические проекты и познакомиться с современной ресторанной культурой", - пояснила Шкаликова.

Новый сезон "Гастроинкубатора"

"Мы анонсируем новый сезон конкурса "Гастроинкубатор" - проекта ВДНХ, направленного на поддержку перспективных гастрономических проектов, поиск новых идей и развитие ресторанной культуры на выставке", - заявила спикер.

Как уточняется в Telegram-канале ВДНХ, конкурс организован для рестораторов и гастроэнтузиастов. Проект создан для поддержки начинающих предпринимателей и развития бизнеса в сфере общественного питания.

"Конкурс открыт как для гастроэнтузиастов с небольшим опытом, так и для владельцев малого бизнеса, планирующих развитие в сфере быстрого обслуживания. Победитель сможет воплотить собственную концепцию на одной из самых посещаемых площадок ВДНХ - рядом с аркой Южного входа и парком аттракционов "Орион". <…> Что получит победитель: возможность запустить проект при минимальных вложениях; всестороннюю поддержку на всех этапах - от монтажа до первых продаж; льготные коммерческие условия на весь срок договора; интеграцию в событийную повестку выставки", - добавляется в посте.

Прием заявок стартовал на сайте ВДНХ 28 июля и продлится 2 недели. Ключевые условия участия: наличие зарегистрированного юридического лица; опыт работы в сфере общественного питания; готовая концепция проекта. Эксперты оценят не только вкусовые качества блюд, но и проработанность идеи и готовность автора развивать свое дело. До 31 августа состоится финал, где участники представят бизнес-модели и проведут дегустацию для независимого жюри из известных рестораторов, фуд-блогеров и представителей ВДНХ.