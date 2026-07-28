Ставрополье вошло в список выгодных направлений для семейных поездок в августе

Ставропольский край попал в топ выгодных направлений для семейного отдыха в России в августе. Рейтинг российских регионов для поездок с детьми перед началом учебного года составил сервис «Яндекс Путешествия».

«Ставропольский край вошел в список направлений с выгодным сочетанием средней стоимости ночи и перелета перед началом учебного года. Средняя стоимость ночи в регионе составила 10 300 рублей, а медианная стоимость перелета — 14 260 рублей. Сумма двух показателей составила 24 560 рублей», — сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе сервиса.

По данным «Яндекс Путешествий», количество семейных бронирований отелей и посуточного жилья в августе этого года у россиян выросло на 10% по сравнению с августом 2025-го. В среднем семейные поездки планируют на 5 ночей.

При подготовке рейтинга сервис учитывал обезличенные данные по бронированиям отелей и посуточного жилья, совершенным с 1 января по 24 июля, с заездом с 1 по 31 августа, а также по авиабилетам, купленным за тот же период для перелетов в августе.