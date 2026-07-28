Новый туристический маршрут откроют в Нижегородской области

В Нижегородской области планируют запустить новый автомобильный туристический маршрут. Открытие приурочат к 650-летию Большого Мурашкина. Объекты, которые в него войдут, посетил Глеб Никитин во время рабочей поездки в Большемурашкинский округ. Погружение в тему Новый турмаршрут в разработке. Он пройдёт через Арзамас, село Вельдеманово в округе Перевозский и село Григорово в Большемурашкинском округе, а также село Большое Мурашкино. По этим населённым пунктам уже сформированы пешеходные и автобусные туристские маршруты и подготовлены экскурсионные программы, в том числе с аудиогидами.

В населённых пунктах уже готовятся к приёму туристов. В 2025 году в селе Вельдеманово были отреставрированы фасады, ограды и кровля 47 частных домов, находящихся на пути следования туристских групп.

В Большемурашкинском округе в маршрут предлагают включить памятник крупнейшему деятелю старообрядчества Аввакуму в селе Григорово, а также кварталы с красивой застройкой второй половины XIX – начала XX веков, которые хранят интересные истории о купеческих династиях и о развитии кожевенного производства и меховой промышленности в Большом Мурашкине.

«Мы проектируем маршрут как путешествие вглубь русской истории. Он начинается в Музее патриаршества в Арзамасе, погружает в тему старообрядчества и церковного раскола, а затем приводит на родину патриарха Никона и протопопа Аввакума. Наша цель – чтобы, проехав этим путём однажды, турист захотел ещё глубже погрузиться в историю Нижегородчины», – рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание на необходимость благоустройства территории рядом с памятником Аввакуму.

«Мы видим, что «100% настоящая Россия» привлекает гостей, и для этого создаём новые туристические маршруты, чтобы каждый смог прикоснуться к живой истории региона», – подчеркнул Глеб Никитин.

На пороге юбилея Открытие нового маршрута будет приурочено к юбилею села Большое Мурашкино. По поручению губернатора уже создан оргкомитет для подготовки к празднованию.

«Наша работа в округе сегодня началась с осмотра нескольких важных и знаковых для Большого Мурашкина объектов. Среди них – памятники культурного наследия, объекты социальной инфраструктуры, общественные пространства. Всё это влияет на удобство жизни людей и интерес гостей, приезжающих в эти живописные места. Вместе с тем считаю целесообразным при подготовке к празднованию посёлка сделать акцент на исторической памяти, создавая неразрывную связь времён, где уважение к прошлому становится главным условием успешного будущего», – подчеркнул Глеб Никитин.

Администрацией муниципалитета уже начата подготовка. Запланированы ремонт дорог, обустройство тротуаров, благоустройство центральной площади, где появится пешеходный фонтан и памп-трек.

650-летие Большое Мурашкино отметит в 2027 году.