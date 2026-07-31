Турция обошла российские курорты

Туристический рынок Курганской области в 2025 году продемонстрировал рост, однако жители региона все чаще выбирали отдых за границей, сокращая расходы на поездки по России. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

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По итогам года в регионе работали 68 туристических компаний — на 1,5% больше, чем годом ранее. Их услугами воспользовались 30,3 тыс. человек, что почти на 9% превышает показатель 2024 года. Всего жители области приобрели 12,9 тыс. турпакетов на общую сумму 1,9 млрд рублей. Средняя стоимость путевки составила 148,4 тыс. рублей, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом.

На зарубежные поездки зауральцы потратили 1,5 млрд рублей — на 18,7% больше, чем годом ранее. При этом расходы на путешествия по России сократились на 16,6%, до 400 млн рублей. Количество приобретенных зарубежных туров достигло 8,4 тыс., что значительно превысило объем продаж туров по внутренним направлениям.

Самым популярным зарубежным направлением вновь стала Турция, которую посетили 6,6 тыс. жителей Курганской области. Далее следуют Абхазия с 3,5 тыс. туристов и Египет, куда отправились 3,1 тыс. человек.

Внутренний туризм, напротив, показал снижение. Поездки по России выбрали 10,3 тыс. человек, что на 16,4% меньше, чем в 2024 году. Наиболее востребованным направлением остался Краснодарский край, который посетили 5 тыс. туристов. Санкт-Петербург выбрали 1,5 тыс. человек, Москву — около 400.

Снизился и интерес к путешествиям внутри Курганской области. В 2025 году местными туристическими маршрутами воспользовались около 700 человек против 1,8 тыс. годом ранее.

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