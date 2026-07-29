Бюджетная Анапа встречает полупустыми пляжами

Политический обозреватель по Южному федеральному округу Андрей Гусий в своей колонке поделился наблюдениями об отдыхе в Анапе летом 2026 года. Несмотря на то, что курортный сезон идет полным ходом, визуальная картина разительно отличается от прошлых лет.

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«Если отбросить панику вокруг "мазутного Чернобыля", которая нагнеталась в СМИ, туристов всё равно меньше, чем два-три года назад», — отмечает журналист.

Признаки спада по версии автора:

Свободные места: В бюджетных гостиницах легко найти номер с видом на море даже без предварительного бронирования.

Парковки: На стоянках у пляжей пустых мест больше, чем занятых.

Логистика: Ситуация с топливом не стала критической преградой — бензин есть, очереди локальны, поезда ходят по расписанию.

Куда делись деньги? Представители турбизнеса выдвигают свою версию происходящего. По их словам, средний чек туриста остался прежним, но покупательная способность упала. Если раньше условной суммы отпускника хватало на две недели отдыха, то теперь — только на одну. Люди голосуют рублем, и этих рублей стало меньше.

Гусий в ФедералПресс также обращает внимание на перераспределение потоков: рекордную загрузку в этом сезоне может показать Абхазия, куда часть россиян уехала из-за проблем в Крыму и опасений за экологию Кубани.

Отметим, что на фоне кризиса в Сочи Анапа зафиксировала рост на 30%числа отдыхающих. Курорты Кубани выживают за счёт скидок и альтернативных направлений.