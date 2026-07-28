Туристический Сочи продолжает бить рекорды

Сочи продолжает бить рекорды посещаемости: с начала года город принял уже более четырех миллионов туристов.

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Одновременно на курорте отдыхает примерно 180 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной мэрии.

На заседании городского оперативного штаба, которое провел заместитель главы города Сергей Сомко, обсудили ход курортного сезона.

Власти активно борются с нарушениями: за нелегальную торговлю выписано 344 протокола, за незаконную продажу алкоголя пресекли девять правонарушений и изъяли более двух тысяч литров алкоголя. В Роспотребнадзор направлены материалы по пяти заведениям, где незаконно использовали кальяны, отметили в пресс-службе.

Во всех районах Сочи работают мобильные группы, следящие за соблюдением противопожарных правил: за сжигание травы и мусора составлено 19 протоколов. При этом эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной. За купание в неположенных местах выписано девять протоколов.