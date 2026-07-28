В Кольцово забыли о пассажире с «хрустальными костями»

В Кольцово пассажиру с «хрустальными костями» пришлось ползти по трапу на руках. Сотрудники аэропорта просто забыли о маломобильном пассажире.

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Как сообщает «Авиаторщина», 21-летний Илья Анисимов, страдающий несовершенным остеогенезом, вместе со своим другом Иваном вылетал рейсом U6-264 «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Москву. Заранее заявку на сопровождение они не оформляли, однако сообщили о необходимости помощи во время регистрации.

На стойке пообещали, что Илье помогут дойти до места в самолете. При этом агент по ошибке отметил как пассажира с инвалидностью сопровождавшего его Ивана. Однако к выходу на посадку никто из сотрудников службы помощи так и не пришел, поэтому парню пришлось самостоятельно подняться по трапу на руках.

Отметим, что за маломобильных пассажиров на этапе посадки и высадки отвечает оператор аэропорта, а не авиакомпания. При этом в Кольцово проблемы с предоставлением амбулифтов возникают регулярно: спецтехника может прибывать к самолету с опозданием или не приезжать вовсе, даже если сопровождение было оформлено заранее.

В аэропорту Домодедово Илью встретил сотрудник службы помощи маломобильных пассажиров, который помог ему покинуть борт.