Туристы ломают голову, как вернуться в Москву из Калининграда

Вернуться из Калининградской области в Москву и Санкт-Петербург в конце лета довольно проблематично, обращают внимание туристы в специализированных чатах. Причем как по земле, так и по воздуху.

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Железнодорожных билетов в последнем летнем месяце по маршруту Калининград – Москва нет вообще. Для тех, кому нужно в Питер, варианты есть, но их очень мало. Так, 27 августа появляются единичные места в купейных вагонах – от 9593 руб. А плацкарт можно приобрести лишь на 31-е число за 4871 руб. «Нет ничего удивительного – в удобные даты всё распродавалось за 5 минут», – пишет туристка.

Дефицита авиабилетов нет, но цены, благодаря большому спросу, высокие. Если в первой половине августа можно улететь из Храброво в столицу на рейсах «Победы» за 11 тыс. руб. (здесь и далее цена с багажом), то в двадцатых числах перелет обойдется гораздо дороже. Например, 24 августа самый дешевый вариант – 17 тыс. руб. («Победа»). В сентябре минимальная цена снова опускается до 11 тыс. руб.

Стоимость авиабилетов из Калининграда в Санкт-Петербург немного ниже: от 10 тыс. руб. (Nordwind Airlines) в начале августа до 16 тыс. в конце месяца («Уральские авиалинии»).

Ранее мы написали, что места на поезда в Москву и Петербург из Анапы на конец лета почти закончились.