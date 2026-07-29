Старинные санатории Кавказских Минеральных Вод превращают в элитные курорты

В городах-курортах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) начинается масштабная программа по возрождению архитектурного наследия. В старинных особняках и санаториях начала XX века планируется создать современные круглогодичные курортные комплексы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Одним из флагманских проектов стало восстановление санатория «Кисловодск», построенного в 1930-е годы. Реконструкция завершилась в 2024 году благодаря механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). После работ здание превратилось в пятизвездочный курорт на 276 мест. Для реализации проекта инвестор воспользовался льготным кредитом под 6% годовых.

Программа продолжается:

К началу 2027 года завершится реконструкция санатория «Азау» и дома врача Безбедовича в Ессентуках. Объекты объединятся в многофункциональный комплекс «Санаторий Воронеж».

Идут поиски инвесторов для Дома Щербакова (Ессентуки, 1902 год).

Прорабатываются проекты восстановления еще двух особняков в Кисловодске и Пятигорске.

По словам губернатора в интервью Life.ru, такие проекты требуют огромных вложений, так как инвесторам необходимо совмещать строгие требования к сохранению исторического облика с созданием современной медицинской базы. Развитие этой инфраструктуры критически важно: только в 2025 году край посетили около 9 миллионов туристов, и региону необходимы дополнительные качественные места размещения.

Ранее на Минеральных Водах Кавказа запустили новый маршрут для автотуристов.