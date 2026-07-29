Пятигорск или Кисловодск: где лучше отдыхать и кому подойдет каждый курорт

Пятигорск и Кисловодск - самые популярные курорты Кавказских Минеральных Вод, но атмосфера, климат и формат отдыха здесь заметно отличаются. Одним важнее прогулки по огромному парку, другим - экскурсии, канатная дорога и насыщенная городская жизнь. Как понять, какой курорт подойдет именно вам? Чем отличаются Пятигорск и Кисловодск летом? Считается, что Пятигорск больше подойдет любителям экскурсий, истории и активного отдыха, а вот Кисловодск чаще выбирают ради мягкого климата, прогулок, санаториев и спокойной атмосферы. Курорты и находятся рядом, между ними менее часа на электричке или автомобиле, они разные по атмосфере, и лучше всего побывать на каждом из них.

Чем отличаются Пятигорск и Кисловодск

Два курорта отличаются рельефом, климатом, атмосферой и ритмом жизни, а главное, лечебным профилем и минеральными водами.

Пятигорск - крупнейший город на КМВ, в нем живут около 150 тысяч человек. Жизнь здесь не ограничивается туристической и санаторной сферой, городской ритм сохраняется. Всюду чувствуется культурное наследие М. Ю. Лермонтова, а многие места считают мистическими. Отдых здесь подойдет тем, для кого вечерняя жизнь и постоянное движение нужны даже во время отпусков.

Кисловодск в этом плане куда более похож на классический курорт. Здесь живут примерно 130 тысяч человек, но есть ощущение, что он полностью сконцентрирован на туризме. Благоустройство на высоте, ему уделяют очень много внимания. Вся инфраструктура заточена под отдых и лечение: просторные ухоженные парки, пешеходные зоны, много санаториев. В городе царит расслабленная атмосфера, он похож на европейские спа-курорты. Отдых в Кисловодске во многом подойдет тем, кто устал от суеты и хочет полностью расслабиться.

Рельеф Пятигорска более равнинный, он находится на высоте 400-600 метров над уровнем моря. Совсем рядом довольно высокие для Ставрополья горы - Машук и Бештау. В Кисловодске перепад высот серьезнее - от 725 метров над уровнем моря, до 1200 и выше на территории парка и горы Малое Седло.

За одну поездку легко можно посмотреть на оба города, сравнить их и выбрать тот, что больше по душе. Оба города находятся в Ставропольском крае, но транспортная доступность Пятигорска именно для путешествий по КМВ немного лучше. Если прилетать в аэропорт Минеральных Вод, то Пятигорск будет ближе - всего полчаса пути. До Кисловодска из воздушной гавани добираться около часа. Но между городами постоянно курсируют электрички, поэтому за один день можно коротко посетить хоть все курортные населенные пункты Ставрополья. Добраться до курортов Северного Кавказа легко и на поезде.

Климат летом: где комфортнее отдыхать

Летом климат на Кавказских Минеральных Водах приятный - здесь не слишком жарко и редко бывают резкие перепады температур. Близость Большого Кавказского хребта иногда приносит освежающий прохладный ветерок, но в целом в июне, июле и августе стоит теплая погода, а иногда и настоящая жара.

ТАСС

В Пятигорске климат мягкий, умеренно континентальный. В летние месяцы здесь в среднем от +25 до +30 градусов, ночью температура редко опускается ниже 18 градусов тепла. Пик осадков приходится на май и июнь, но дожди, как правило, короткие. Лето в целом очень хорошо подходит для разных видов отдыха и оздоровительных процедур. Особенно хороши в этот период экскурсии на открытом воздухе.

Климат Кисловодска считается одним из самых удачных в России. Город защищен горами и рельефом почти со всех сторон, но находится немного выше Пятигорска, поэтому средняя температура летом здесь колеблется в диапазоне от +24 до +28 градусов днем, а вот ночи немного прохладнее - 12-15 градусов тепла.

Горы формируют в Кисловодске особый микроклимат, воздух не застаивается, потому что по долинам рек он постоянно вентилируется свежим горным воздухом. От холодных ветров курорт защищен Большим Кавказским хребтом, за него же "цепляются" многие дождевые тучи и облака. Из-за этого в Кисловодске около 300 солнечных дней в году - это один из самых "ясных" городов России. Прогулки в таком климате на высоте, при чистом свежем воздухе, особенно по паркам и терренкурам, особенно полезны для здоровья.

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Что посмотреть в Пятигорске и Кисловодске

И Пятигорск, и Кисловодск исторические города, окруженные природой, поэтому точек интереса в них просто уйма - это и знаменитое озеро Провал, и место дуэли Лермонтова, и кисловодский национальный парк со своей Нарзанной галереей. Парки, общественные пространства, музеи, исторические дома и архитектурные памятники - все это в открытом доступе и ждет туристов круглый год.

Достопримечательности Пятигорска

В сердце города-курорта Пятигорска находится парк "Цветник". Здесь тенистые аллеи, фонтаны, клумбы и сразу несколько знаковых объектов. Изящное здание из металла и стекла с башенками, которое сразу бросается в глаза, - Лермонтовская галерея. Она открылась в 1901 году, а сейчас в ней филиал филармонии, можно попасть на концерт. Рядом Грот Дианы - искусственная пещера. За неделю до дуэли Лермонтов устраивал здесь бал. У входа в парк стоит фигура Кисы Воробьянинова из "Двенадцати стульев".

РГ

Город раскинулся у подножия горы Машук, на которую можно подняться на канатной дороге, одной из старейших в России. Путь занимает около трех минут. Недалеко от нижней станции канатки находятся Емануелевский парк, а в нем старинная беседка "Эолова арфа" - один из символов Пятигорска. Ротонду возвели в 1831 году, с нее открываются панорамные виды на город. Раньше здесь звучала эолова арфа (струны играли от ветра), сейчас музыку воспроизводят через динамики.

Одно из самых узнаваемых мест Пятигорска - озеро Провал. Это подземный водоем в карстовой пещере, пройти к которому можно через специально сделанный тоннель. Свое название озеро получило из-за воронки в земле, которая соединила подземную полость с поверхностью. В воде содержится много сероводорода, поэтому она имеет специфический запах и насыщенный бирюзовый цвет. Вход бесплатный, однако искупаться в озере не выйдет - из соображений безопасности и для сохранения природного объекта он огражден решеткой.

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На северо-западном склоне горы Машук в Пятигорске находится место дуэли М. Ю. Лермонтова. Это небольшая поляна, у дороги, где в июле 1841 года состоялась дуэль между Лермонтовым и майором Николаем Мартыновым. На месте дуэли установлен обелиск, в центре которого находится бронзовый бюст поэта, а также информационные таблички с историческими справками о дуэли. Это место входит в состав музея-заповедника Лермонтова и является объектом культурного наследия федерального значения.

В Пятигорске еще множество интересных, красивых и захватывающих достопримечательностей, город тесно связан с историческими личностями и Кавказской войной.

Достопримечательности Кисловодска

Кисловодск славится природной красотой и архитектурой. Главной достопримечательностью города является Курортный парк - Национальный парк "Кисловодский". Это огромный ландшафтно-архитектурный ансамбль - один из крупнейших городских парков в Европе. Его площадь около 966 гектаров. Именно здесь в самом начале XX века проложили первый в России маршрут для лечебной ходьбы - терренкур.

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Парк принято делить на три части в зависимости от высоты над уровнем моря. Нижний - парадная часть с историческими объектами: Нарзанная галерея, Колоннада, "Стеклянная струя", Цветочный календарь. Средний - царство ландшафтного дизайна: Долина роз, Каскадная лестница. Верхний - самая просторная и "дикая" часть: между скальными массивами проложены тропы, на вершинах есть смотровые площадки с панорамами Кавказских гор. Высшая точка - гора Малое Седло.

Долина роз в национальном парке - это гигантский розарий, где растут больше 30 сортов роз. Многие специально идут пешком именно в это знаковое место, чтобы насладиться красотой цветов, тишиной парка и видом, который открывается на город. Примерно здесь начинается канатная дорога в верхнюю часть парка, с нее можно прекрасно рассмотреть розарий.

РИА Новости

Нарзанная галерея одно из самых узнаваемых зданий в Кисловодске. Ее построили в середине XIX века, чтобы объединить источник минеральной воды, прогулочную зону внутри и помещения для ванн. Форму галереи сделали похожей на замочную скважину, а источник в центре символизировал "ключ" - так архитектор намекнул на доступ к целебным водам.

Сегодня галерея работает как питьевая. Внутри расположены бюветы с разными видами нарзана: общим, сульфатным, доломитным. На стенах висят таблички со схемами и сведениями о свойствах каждого типа - это поможет выбрать подходящий вариант.

Интересной природной достопримечательностью Кисловодска является гора Кольцо - это песчаниковый мыс Боргустанского хребта со сквозным отверстием диаметром около 8-10 метров. Оно образовалось естественным путем из-за эрозии. С площадки у горы открываются панорамные виды на Кисловодск, долины рек и Кавказские горы.

Где лучше санаторный отдых

Выбор Пятигорска или Кисловодска для санаторного отдыха напрямую зависит от того, какое именно здоровье отдыхающие планируют восстанавливать. На курортах разные минеральные воды и общие профили лечения.

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Санатории Кисловодска славятся лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания: гипертонии, болезней сердца, хронических бронхитов и астмы в стадии ремиссии. Ключевой фактор - климат: город расположен в горной долине, воздух здесь насыщен фитонцидами и аэроионами, а пониженное атмосферное давление работает как естественная гипокситерапия, что особенно полезно для кардиопациентов.

В Кисловодске несколько основных видов минеральных вод: общий, доломитный и сульфатный нарзаны. Общий - самый щадящий, его можно пить ежедневно, минерализация низкая. Доломитный - уже более специализированный, добывают его с большой глубины, поэтому в нем выше концентрация ионов кальция и магния, а также больше углекислоты. Такую воду нередко рекомендуют при некоторых обменных нарушениях, гастритах, а также для улучшения работы выделительной системы. Сульфатный насыщен минералами больше всего, в нем много сульфатов натрия и магния, есть железо и другие микроэлементы (цинк, марганец, стронций, бор). Его часто назначают при заболеваниях печени и для стимуляции желчегонных процессов.

Пятигорск более многопрофильный курорт, в санатории города едут для эффективного лечения опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваний, гинекологических и урологических проблем, нервной системы и органов пищеварения. Сильная сторона курорта - разнообразие минеральных вод.

В Пятигорске насчитывается больше 40 источников минералки с разным химическим составом, включая радоновые, углекисло-сероводородные, азотистые, бромистые. В лечении также активно применяют лечебную грязь из Тамбуканского озера - она обладает противовоспалительным и заживляющим действием. В Пятигорске есть одна из крупнейших в Европе радоновых лечебниц.

РГ

Где дешевле отдыхать

Отдых в Пятигорске обычно немного дешевле, чем в Кисловодске. Все потому, что в столице Северо-Кавказского федерального округа ниже средняя цена аренды и в целом больше бюджетных вариантов отдыха. В Пятигорске проще найти варианты под разный бюджет, зато в Кисловодске больше санаториев с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Итоговые чеки будут зависеть от конкретных условий и требований туриста: и премиальные, и более экономные варианты есть в обоих городах.

В Пятигорске проще найти дешевое жилье. Среди доступного выбора будут гостевые дома, хостелы, небольшие отели. Такие же условия в Кисловодске в среднем будут дороже. Средний чек в столовых и кафе Кисловодска будет выше, чем в Пятигорске.

Удобнее всего сравнить стоимость путевок в санатории. В Пятигорске можно найти путевки с лечением и питанием от 6 тысяч рублей в сутки, а в Кисловодске стартовые цены на аналогичные программы часто начинаются от 8 тысяч рублей.

Но делать вывод о ценах лучше, проверив предложения. Часто в санаториях бывают акции или скидки для определенной категории гостей. Здравница может предлагать пакет "все включено", и он будет выгоднее, чем раздельная оплата услуг. Также на цену сильно влияет сезон: в высокий сезон (лето, праздники) цены растут в обоих городах.

Стоимость экскурсий и транспортных расходов в Пятигорске и Кисловодске практически одинаковая. Если стоит выбор, куда именно отправиться, лучше заранее продумать - куда в районе этих городов еще планируется попасть. Тогда можно будет сократить расходы на транспорт, поселившись в городе поближе. Из Пятигорска немного дешевле выезжать в соседние со Ставропольским краем республики, это касается и личного транспорта, и экскурсионных поездок.

ТАСС

Где лучше отдыхать с детьми

Пятигорск подойдет, если ребенку нужны активные городские развлечения и контакт с животными, а Кисловодск - если в приоритете долгие, красивые прогулки на природе и спокойный, размеренный ритм. Оба города ориентированы на семейные путешествия и отдых и вполне безопасны для ребенка.

В Пятигорске лучше развита инфраструктура для активного досуга: есть зоопарк и планетарий, а еще можно съездить в Иноземцево (это пригород Пятигорска) в аквапарк "Город солнца" с отдельными зонами для детей. Длительность пеших маршрутов здесь небольшая, к тому же рельеф местности более ровный, поэтому прогулки не будут слишком утомительными.

Кисловодск лучше подойдет, если родители хотят больше времени ребенка уделить природе, красоте и свежему воздуху. Прогулки по огромному парку, тематические детские площадки из натуральных материалов, есть веревочный городок. Но и более "веселые" развлечения для детей в Кисловодске найдутся: есть парк аттракционов, дельфинарий, конный клуб с прогулками по живописным местам. Нужно учитывать большой перепад высот, из-за которого многие пешие маршруты могут стать слишком сложными для маленького ребенка.

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Оба курорта по-своему хороши для отдыха с детьми и семейных поездок. Смело можно брать с собой даже самых маленьких.

Кому подойдет Пятигорск, а кому - Кисловодск

Оба города будут по-своему интересны, особенно если это первый приезд на КМВ. Но у каждого своя особая атмосфера, поэтому выбирать нужно исходя из своих предпочтений.

Если хочется активного отдыха

Активности и "движ" - это скорее про Пятигорск, чем про Кисловодск. В городе есть вечерняя и даже ночная жизнь: кафе, бары, рестораны. Улицы чаще всего заполнены людьми, город более "живой". Больше вариантов экскурсий, лучше возможности радиальных выездов по всему региону КМВ и в соседние республики.

Это не значит, что в Кисловодске скучно, просто темп жизни в нем более размеренный и спокойный. При этом есть свои развлечения, например туры на джипах, квадроциклах или мотоциклах эндуро.

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Если нужен спокойный отпуск

Для спокойного отдыха лучше подходит Кисловодск. Классический курорт, неторопливый и приятный, наполненный зеленью парков, свежим воздухом и другими отдыхающими. Ритм жизни здесь медленнее, вечером тише. Отдельная часть поездки в Кисловодск - это долгие оздоравливающие прогулки с перепадом высот, красивыми видами и в окружении природы.

В Пятигорске такой отдых тоже доступен, но в меньшей степени. В нем есть склоны горы Машук с прогулочными дорожками, несколько парков и скверов.

Если едете впервые на Кавказские Минеральные Воды

При первом посещении региона КМВ лучше всего распланировать свой отдых так, чтобы посетить самые знаковые места Пятигорска и Кисловодска и успеть побывать на других соседних курортах: в Железноводске и Ессентуках. Даже беглое ознакомление с ними поможет понять атмосферу каждого города, найти то, что больше нравится, и составить собственное впечатление.

Если времени на поездку очень мало, то имеет смысл остановиться только на одном городе - либо Кисловодске, либо Пятигорске. Оба по-своему хороши, нужно только понять, какой вариант ближе именно вам.

Идеальный вариант - совместить в поездке отдых и в Пятигорске, и в Кисловодске. Логистика между ними очень простая, есть электрички, автобусы, можно даже доехать на такси за 1000-1500 рублей.

РГ

Заключение

Выбор между Пятигорском и Киловодском зависит не столько от популярности курорта, сколько от ваших ожиданий от отдыха. Любителям экскурсий и насыщенной программы чаще подойдет Пятигорск, а тем, кто хочет больше прогулок, спокойствия и санаторного отдыха, - Кисловодск. Если позволяет время, стоит включить в маршрут оба города и познакомиться с разными сторонами Кавказских Минеральных Вод.