В Приморье разработали проект по внедрению инклюзивного туризма

Власти Приморского края разработали проект по внедрению инклюзивного туризма. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

"Во-первых, у нас разработан проект по внедрению инклюзивного туризма, будет утвержден стандарт, который, безусловно, включает как стандарт для объектов туриндустрии, так и подготовку кадров. И Дарья Александровна (Гусева, руководитель туристско-информационного департамента Туристско-информационного центра Приморского края - прим. ТАСС) возглавляет школу экскурсовода, где такие навыки будут прививаться тем экскурсоводам, которые будут проходить аттестацию при комиссии, которую возглавляет министерство туризма", - сказала она.

По словам Набойченко, навыки по инклюзивному туризму будут проверятся в рамках единой аттестации экскурсоводов. Однако для тех специалистов, которые будут презентовать авторский маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках аттестации будут предусмотрены дополнительные вопросы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который сделал обязательной доступность туристических объектов для людей с инвалидностью. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, кроме отдельных положений.