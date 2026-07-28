Места на поезда в Москву и Петербург из Анапы на конец лета почти закончились

Купить билеты из Анапы в Москву или Санкт-Петербург уже проблематично. Выбирать из составов с отправлением с 26–29 августа уже практически нечего.

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Так, из 11 поездов, отправляющихся в столицу 27 августа, места есть только в 5. Причем, в № 155 остались лишь СВ, а в № 293 – одна верхняя полка в плацкарте. Больше всего билетов в № 563 – 12 плацкартных (большинство из них верхние боковые) и 2 в купе. Аналогичная ситуация отмечается и 28 августа.

Чуть больше выбор на 29 августа, но в основном в тех составах, которые прибудут в Москву в последний день лета. Например, в № 563 – 17 в плацкарте и 13 в купе. Зато на 30 августа вариантов достаточно, особенно если вы готовы вернуться домой 1 сентября.

Уехать в Санкт-Петербург еще сложнее. В период 21–25 августа есть места в поезде ГСЭ № 177. А потом ситуация резко меняется: на 26-е остался всего 1 билет – в купе. А на 27–28 августа их нет вовсе. У тех, кому нужно обязательно вернуться в город не позже последнего дня лета, есть шанс уехать с курорта 29 августа: на этот день пока есть 8 плацкартных мест (все – боковые верхние).

А вот на 30 августа выбор значительно больше, но и в пункт назначения поезда № 277 и № 259 прибудут только 1 сентября.