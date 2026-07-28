Как грибные туры помогают туристам не заблудиться в лесу

Спрос на грибные туры среди российских туристов объясняется незнанием местности — многие не понимают, куда пойти и как не заблудиться в лесу. Об этом «Москве 24» рассказала руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

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По ее словам, так люди точно могут знать, какие грибы можно собирать, есть ли в этой местности дикие звери. Организаторы таких походов обычно выбирают красивые места, в том числе в Тверской и Ярославской областях.

«Например, в Конаковском округе Тверской области есть Шумновские озера, а рядом со Старицей – живописные болота. Там можно не только собирать грибы, но и совместить поход с красивыми видами, купанием в озерах, сбором ягод, пикником и общением. Такой тур становится эксклюзивным и интересным», — отметила Ансталь.

Эксперт добавила, что подобные путешествия организовываются и за ягодами, однако, они будут зависеть от сезонности.

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев до этого говорил, что грибные туры впервые появились в 2020 году, когда отменились практически все международные программы и участникам туристического рынка нужно было что-то выдумывать и создавать.