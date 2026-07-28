Экономика лайка: что стало главным двигателем молодежного туризма

Социальные сети и блогосферу признали главным инструментом привлечения молодежной аудитории в туристические регионы России. На окружном образовательном интенсиве в Нижнем Новгороде генеральный директор тревел-платформы «ПОГНАЛИ!» Валентин Андреев представил анализ того, как цифровой контент формирует экономику территорий.

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Эксперт предложил расширить границы молодежного туризма, отнеся к этой категории граждан от 14 до 35 лет. Для них ключевым фактором выбора направления является не уровень комфорта, а возможность получить новые впечатления через самостоятельные поездки (на которые приходится 70% спроса). Главным ориентиром для поколения выступают три критерия: «недалеко, недолго, недорого».

Валентин Андреев детально разобрал экономический механизм отрасли. Он напомнил о мощном мультипликативном эффекте: каждый рубль, оставленный гостем, оборачивается внутри региона до четырех раз, поддерживая отели, фермеров и логистику. При среднем чеке в 45 тысяч рублей поток всего в один миллион человек генерирует региону около 45 миллиардов рублей оборота. Спикер назвал туризм «невидимым экспортом», где деньги зарабатываются в одном месте, а тратятся на развитие территории в другом.

Однако существует и проблема «невидимого импорта»: только за 2025 год россияне вывезли за рубеж порядка 50 миллиардов долларов, которые могли бы поддержать отечественный бизнес. Чтобы изменить этот тренд и достичь целевого показателя ВВП от туризма в 5% к 2030 году (сегодня он составляет 3,5%), необходимо грамотно позиционировать регионы онлайн.

Ярчайшим кейсом спикер назвал Дагестан. До 2019 года регион не воспринимался как точка притяжения, пока видео блогера Макса Лестова «Неизведанный Дагестан» не запустило цепную реакцию в соцсетях. В результате республика обогнала Ставропольский край и стала лидером СКФО.

«Люди следуют за картинкой. Чем больше медиаэффект — тем больше туристов. Чем больше туристов — тем больше контента», — пояснил Андреев.

Эксперт предостерег регионы от распыления ресурсов, призвав выбирать лишь 3–5 ключевых специализаций, превращая даже суровый климат или слабую инфраструктуру в аутентичный бренд по примеру Бали.