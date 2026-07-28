Звезд не хватают: как выживают российские отели

С рентабельностью гостиничного бизнеса сейчас хуже, чем было до пандемии, но в целом загрузка «средняя».

Средства размещения сегодня должны попасть в реестр для работы, а звезды теперь можно не получать, поэтому единственной проблемой для гостиниц может быть более низкий спрос, рассказал НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

По итогам первого полугодия в России ликвидированы 2,13 тысячи организаций, занимавшихся предоставлением гостиничных и санаторно-курортных услуг, что на 21,8% выше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» сообщает «Коммерсант». Вместе с тем число регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) упало на 5,6%, до 3,09 тысячи. В результате общее число участников отрасли за год по состоянию на начало июля выросло на 2,9%. Ламшин рассказал, что ситуация непростая только в некоторых регионах.

«Сейчас действует новая система классификации, которая кардинально изменилась за последние два года. Средства размещения теперь могут работать, войдя в обязательный реестр средств размещения. В реестр можно войти, пройдя самооценку. Если она принята в этом реестре, заведение может работать, это касается и хостелов, и гостиниц. Не войти почти невозможно. Второй этап классификации – это необязательное деление по звездам. Если по старой системе, было 28 тысяч звездных гостиниц в России с официальной категорией, то сейчас работать могут заведения и без звезд, если они есть в реестре. На 30 июня у нас было четыре тысячи заведений со звездами, которые сами добровольно получили эту категорию. Для этого нужно подать заявку, например, на четыре звезды, приезжают специалисты, проверяют заведение. Но самое важное, что сегодня можно эти звезды и не получать. Поэтому я не думаю, что так много ликвидированных организаций. Я не представляю, откуда эти две тысячи взялись», - рассказал он.

По его словам, сейчас уровень загрузки отелей можно оценить как «средний», ситуация не такая критичная, как во время пандемии.

«Что касается рентабельности бизнеса, сейчас хуже, чем было до пандемии. С 2020 года начались проблемы, тогда некоторые гостиницы закрывались. После начала спецоперации количество гостей тоже начало снижаться, но сейчас средняя загрузка, не считая Крым и регионы, близкие к границе с Украиной. Жизнь продолжается, несмотря на некоторые сложности», - заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сказал НСН, что только 4% российских отелей могут разместить в одном номере четырех постояльцев, потому туристы все чаще выбирают апартаменты, а не гостиницы.