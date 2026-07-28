В Тульской области развивают туризм на принципах пэт-френдли

Концепция пэт-френдли (от английского pet friendly - "дружелюбный к питомцам") распространяется на все большее количество общественных пространств Тульской области. Региональные власти вместе со стратегическим партнером не только внедряют этот стандарт в кафе и отелях, но и создают активности, продвигающие идею комфортного отдыха с братьями меньшими.

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Одним из событий, призванных привлечь внимание к этому направлению креативных индустрий, стал первый модный показ собак "Гав-кутюр". Он прошел в исторической части Тулы в городском пространстве "Искра".

Четвероногие модели участвовали в двух показах: "Пушистые герои: путешествие по мультфильмам" и "Хвостики на пляже". По импровизированному подиуму прошли более 80 собак в модных аксессуарах в сопровождении хозяев. Для гостей "Гав-кутюр" работала выставка - ярмарка тульских производителей изделий для домашних животных, фотозоны, проводились обучающие мастер-классы кинолога, творческие активности и викторины с подарками.

Как сообщили в министерстве Тульской области, мероприятие "направлено на формирование ответственного отношения к питомцам и развитие сферы креативных индустрий". Этот подход отражен и в обновленной стратегии развития туристической отрасли региона:

"В ней заложены принципы, призванные обеспечить комфортные условия отдыха и пребывания на тульской земле, позволяющие учесть интересы всех категорий путешественников. Наша задача - сделать визит гостей в Тульскую область или поездку жителей по региону наполненной положительными впечатлениями вне зависимости от их особенностей. Представители креативных индустрий формируют уникальные туристические продукты: предлагают авторские экскурсии, сувениры, различные изделия и услуги. Все это укрепляет туристический и экономический потенциал региона".

Партнером внедрения пэт-френдли выступает крупная сеть зоомагазинов, заключившая на ПМЭФ-2025 соглашение с региональным правительством по развитию инфраструктуры для отдыха с домашними питомцами. В прошлом году Тульская область в числе пилотных регионов внедрила стандарт в нескольких загородных отелях: "Джаст Вуд" (Веневский район), глемпингах "Дикая Мята" (город Алексин) и "Аномалия" (Кимовский район), парк-отеле "Плазма" (город Донской), курорте "Заокские поля" (Заокский район), ферме "Косолапово" (Суворовский район). На туристическом портале региона интегрирован фильтр, позволяющий отобрать гостиницы, рестораны и кафе, принимающие гостей с питомцами, и встроить их в планировщик маршрута.

Ряд объектов уже прошли сертификацию Роскачества, подтвердив свою готовность принимать гостей с животными, обеспечивая им необходимый уровень комфорта. Создан тематический путеводитель для путешественников, посещающих регион с питомцами. Он был презентован на панельной дискуссии XХI Международной выставки-форума гостеприимства регионов "Интурмаркет-2026". Путеводитель включает информацию о сертифицированных по стандарту Роскачества гостиницах Тулы и Тульской области, которые принимают домашних животных, о кафе с питьевой водой для питомцев, о правилах выгула собак, о парках и зеленых зонах.

"Создание регионального путеводителя для путешественников с животными - лишь первый шаг. В планах - развитие инфраструктуры для питомцев: создание специальных зон для выгула, расширение карты пэт-френдли мест региона (кафе, отели, достопримечательности). Также планируется совместная организация мероприятий и фестивалей, посвященных теме ответственного отношения к домашним животным", - рассказал представитель компании-партнера Александр Саенко.

Как отметили в профильном министерстве, с появлением стандарта Роскачества туриндустрия начала "формирование целостной экосистемы гостеприимства для категории путешественников с домашними любимцами". Многие отели стремятся обеспечить дружелюбную атмосферу для гостей с питомцами: создают зоны для выгула, организуют брендирование и маркировку объектов.

В свою очередь организаторы туризма ищут нестандартные подходы в продвижении региона. В минтуризме подчеркнули, что отдых с домашними животными становится одной из наиболее востребованных возможностей, а не уникальной практикой: