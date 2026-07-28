В Нижнем Новгороде разработают новые подходы к развитию молодежного туризма

Второй окружной образовательный интенсив программы "Больше, чем путешествие" стартовал в Нижнем Новгороде. В течение четырех дней более 100 экспертов будут разрабатывать новые подходы к развитию молодежного туризма, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

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«27 июля в Нижнем Новгороде стартовал второй окружной образовательный интенсив программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", реализуемой в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Более 100 представителей федеральных и региональных органов власти, образовательной сферы, туристской индустрии и молодежной политики Приволжского федерального округа в течение четырех дней будут совместно разрабатывать новые подходы к развитию молодежного туризма», — говорится в сообщении.

Нижегородская область стала второй площадкой серии окружных образовательных интенсивов 2026 года. Первый прошел в Томске и дал старт разработке проекта единой концепции развития молодежного туризма Российской Федерации до 2035 года. Всего в 2026 году программа проведет восемь окружных интенсивов, которые охватят все федеральные округа страны.

«Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" продолжает серию окружных образовательных интенсивов. Вслед за Томском площадкой для этой работы стал Нижний Новгород. Для нас принципиально важно, чтобы в основу проекта Концепции развития молодежного туризма до 2035 года легли реальный опыт регионов, запросы молодежи и конкретные предложения профессионального сообщества. Результаты интенсива помогут сформировать единые подходы к развитию молодежного туризма как инструмента воспитания, личностного и профессионального развития и самореализации молодых людей», — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора АНО "Больше, чем путешествие" Юлии Величко.

В течение четырех дней участники будут изучать современные подходы к развитию молодежного туризма, анализировать лучшие региональные практики, работать над портретом молодого путешественника, исследовать его мотивацию и запросы, обсуждать роль путешествий в воспитании, развитии личности и укреплении гражданской идентичности. Отдельное внимание будет уделено брендингу территорий, созданию новых туристских маршрутов и формированию единой карты молодежного туризма России.