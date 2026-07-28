В России вводят новые правила для пассажиров поездов

Борьба с перекупщиками билетов стала причиной ужесточения правил проверки пассажиров в поездах. Нововведения вступают в силу с первого дня августа.

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Контролеры получат расширенные возможности, в том числе по измерению габаритов багажа. Проверки коснутся всех типов составов: от электричек до поездов дальнего следования. Сотрудники будут сверять данные в билете с паспортом более пристально. При обнаружении любого несоответствия пассажира могут остановить у вагона для дополнительных расспросов.

Вводятся и новые нормы для ручной клади. Если чемоданы или сумки блокируют проход между креслами или мешают другим пассажирам, их придется оформить в багажное отделение купе, что потребует дополнительной оплаты. Кроме того, с августа вступает в силу запрет на использование электронных устройств без наушников, а также на прослушивание громкой музыки в вагонах.