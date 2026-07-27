Отельер решил матом бороться с туристами, ворующими ложки

Хозяин кемпинга в Хабаровском крае жалуется: туристы воруют чайные ложки. По его словам, столовые приборы куплены не на ближайшем рынке или маркетплейсе, а специально привезены из Турции – красивые и приятные на ощупь. Поэтому желание гостей прихватить такой «сувенир» на память отельер понимает, но стремительное сокращение запаса ложек его огорчает.

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«И мы придумали решение: сделали гравировку на каждой из них», – рассказал мужчина в соцсетях.

В переводе с русского матерного на печатный язык надпись выглядит так:

«Украдено в кемпе таком-то».

Сразу же нашлись те, кто упрекнул в «воровстве» самого отельера:

«Вы придумали?! Или стащили идею у авиакомпании, которая лет 20 назад гравировала свои солонки и перечницы в виде самолетиков Pinched from Virgin Atlantic?» (кстати, этот перевозчик тоже не был первым: в конце 1990-х – начале 2000-х годов в клубе «Грибоедов» в Санкт-Петербурге появился стеллаж с книгами со штампом на первой странице «Украдено в модном клубе “Грибоедов”»).

Но многим идея понравилась:

«Отличный рекламный ход! Сейчас все ломанутся к вам и точно всё утащат». «Никогда бы не стырила ни ложку, ни что-то другое. Но это просто провоцирует на грех», – комментируют они.

И предлагают сделать гравировку на чем-нибудь еще – например, на пивных кружках.

Кто-то предлагает включить воровство в прайс:

«А можно у вас стянуть ложку и заплатить за нее, но сделать это так, словно я ее реально утащил и вы думали, что я ее прихватил? Сколько будет стоить такой прикол?»

А кому-то надпись показалась грубой. Они предлагают на следующей партии написать «Сувенир из кемпинга» и дарить каждому гостю:

«Результат тот же, а эмоции у людей приятные».

А бороться с воровством предлагают другими способами: заменить все ложки и тарелки на пластиковые, брать с гостей при заселении «депозит», равный двукратной стоимости приборов или подписывать с каждым договор и брать залог, который возвращается только после сдачи номера сотруднику кемпа во время выселения.

Впрочем, некоторые уверены, что отельер давно заложил цену ложек в стоимость проживания, а история с гравировкой – просто PR-ход.