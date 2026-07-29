В аэропорту Сочи задерживаются более 50 рейсов

Вылет и прилет 51 рейса задерживаются в международном аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло.

Так, на вылет задерживаются 22 рейса, в том числе по 1 в Сыктывкар, Самару, Киров, Батуми (Грузия) и Уфу, по 2 - в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Нижний Новгород, по 3 - в Казань. Четыре рейса задерживаются в Москву. Время задержек составляет от менее часа до пяти часов. Так, рейс из Сочи в Самару задерживается на пять часов, в Нижний Новгород - на три часа, в Сыктывкар - на один час.

На прилет задержано еще 29 рейсов, в том числе по 1 из Перми, Оренбурга, Омска, Батуми, Чебоксар, Самары, Сыктывкара, Кирова и Саранска, по 2 - из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Новгорода, по 3 - из Уфы и Казани. Шесть рейсов задерживаются из Москвы. Время задержек составляет от менее часа до семи часов. Так, рейс из Оренбурга в Сочи задерживается на два часа, из Перми - на семь часов, из Чебоксар - на два часа.

Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В последний раз ограничения были введены в 00:46 мск и сняты в 02:44 мск. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика.