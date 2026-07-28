Азов: топ-10 достопримечательностей

Азов - один из старейших городов России, чья история насчитывает более 2000 лет. Здесь жили греки и скифы, татары и генуэзцы, турки и донские казаки. Город не раз менял властителей и названия: византийцы называли его Танаис, половцы - Асуп, черкесы - Аскъалэ, итальянцы - Тана, татары и турки - Азак-Кале, русские - Азов, - но каждый раз восстанавливался. Сегодня это уникальный музей под открытым небом, где можно прикоснуться к истории России. В статье представлены 10 достопримечательностей и практические советы для туристов.

© Российская Газета

Коротко о главном

Лучшее время для поездки. Август и сентябрь. Нет изнуряющей жары, а световой день достаточно длинный, чтобы успеть посетить главные достопримечательности и насладиться атмосферой старинного города. На местных рынках в изобилии представлены фрукты и овощи - арбузы, дыни, помидоры, персики и виноград, что делает питание не только вкусным, но и экономным.

Главные места. Азовская крепость: валы и Алексеевские ворота, Пороховой погреб, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, Петровская площадь и бульвар, Смотровая площадка, Мемориальный музей Самойловича.

Оптимальная длительность. Учитывая, что Азов - это компактный город, то туристы в основном используют его как транзитный хаб для дальнейших поездок, 1-2 дня.

Жилье. Дефицита гостиничных мест нет. Стоимость проживания в гостиницах Азова в 2026 году начинается примерно от 3 500 рублей за сутки и сильно зависит от класса отеля и сезона. Можно снять посуточно квартиру или остановиться на отдых в Ростове-на-Дону - расстояние всего 36 км. Добраться из областного центра до Азова можно на электричке (108 рублей - 53 минуты), автобусе (250 рублей - 60 минут), по реке Дон на судне на подводных крыльях "Валдай" (465-770 рублей - 45 минут).

Транспорт. Основное средство общественного транспорта в городе - маршрутные такси, но пользоваться ими неудобно. Можно взять напрокат автомобиль или такси.

Топ-10 достопримечательностей Азова: что обязательно посмотреть

1. Азовская крепость: валы и Алексеевские ворота

РГ

Главная визитная карточка города. Крепость была основана турками в 1475 году и стала самым северным портом Османской империи. В XVII веке здесь кипели исторические битвы: донские казаки выдержали осаду 250-тысячного турецкого войска. До наших дней сохранились массивные земляные валы (шириной до 30 и высотой до 15 метров) и Алексеевские ворота - единственные из одиннадцати ворот крепости. Ежегодно у древних стен проходит военно-исторический фестиваль, посвященный Азовскому осадному сидению, но в 2026 году его не будет из-за соображений безопасности. Со стен открывается панорама на слияние рек Дон и Азовка.

Вход на валы платный - 50 рублей. Адрес: Пролетарский спуск, 18.

2. Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник

РГ

Расположен в здании бывшей городской управы 1892 года. Один из крупнейших музеев юга России и потому неофициально называется Донской Эрмитаж. В 20 выставочных залах собрано более 320 тысяч экспонатов. Обязательно следует увидеть скелеты доисторических животных: динотерий (8 миллионов лет), два трогонтериевых мамонта (800 тысяч лет). Золотая коллекция кочевников Евразии насчитывает около 18 000 предметов из золота и серебра. В музее собрана уникальная экспозиции об истории донского казачества и Азовских походах Петра I, в том числе самая обширная в Европе коллекция курительных трубок, монетный двор темника Золотой Орды хана Мамая и другие археологические находки от бронзового века до средневековья.

Вход от 40 до 1800 рублей. Адрес: ул. Московская, 38/40.

3. Пороховой погреб

РГ

Единственный сохранившийся на юге России памятник военно-инженерного искусства XVIII века. Из четырех пороховых погребов Азовской крепости до наших дней дошел только этот. Его стены толщиной полтора метра и крыша из смеси смолы, дерна и глины могут вынести даже попадание современного 200-мм фугасного снаряда.

Во дворе музея расположены половецкие каменные изваяния и бюст Суворова. Внутри - диорама Арсения Чернышева "Штурм Азова 18 июля 1696 года", старинные пушки, ядра и мортиры.

Вход: 100 рублей, аудиогид 200 рублей. Адрес: ул. Лермонтова, 6.

4. Мемориальный музей Рудольфа Самойловича

РГ

Единственный в России музей, посвященный полярному исследователю Арктики и Антарктики. Рудольф Лазаревич Самойлович родился в Азове и совершил 21 научную экспедицию. Экспозиция воссоздает быт конца XIX - начала XX века, представлены подлинные фотографии, личные вещи и архивные документы.

Вход от 50 до 1000 рублей. Адрес: ул. Ленинградская, 46.

5. Петровская площадь и бульвар

РГ

Главная прогулочная зона Азова. Здесь установлены:

памятник Петру I - в честь 300-летия российского флота;памятник Алексею Шеину - первому генералиссимусу России;памятник Ленину - скульптор высек лишь половину фигуры вождя;арт-объекты со скульптурных симпозиумов 1992-1993 годов - "Рыбак-помор", "Скифская баба" и "Философский трон".

Адрес: Петровская площадь, 7.

6. Смотровая площадка

Лучшая панорамная точка в городе находится на улице Дзержинского. Отсюда открывается вид на слияние рек Дон и Азовка, а также белый подвесной мост, который в народе прозвали "Белый лебедь". Вечером отсюда можно увидеть огненную панораму Ростова-на-Дону. От смотровой площадки вниз к набережной ведет каменная лестница с коваными фонарями и ограждениями - это самое эффектное место для фото.

Адрес: ул. Дзержинского, между домами № 3 и № 4.

7. Парк Победы и набережная

Зеленая зона рядом с подвесным мостом. Летом на противоположном берегу - песчаный пляж с лежаками и игровыми зонами. Для прогулок оборудованы дорожки, установлены качели, тренажеры и беседки.

Адрес: Парк Победы.

8. Мельница казака Буланова

РГ

Построена в 1905 году, сохранилась в первозданном виде. Сегодня это здание - памятник культурного наследия России, хотя внешне больше напоминает административное строение.

Адрес: ул. Мира, 45.

9. Доходный дом Е.К. Ковалева

РГ

Старинное здание 1912 года с необычной формой крыши в виде луковицы. В разные периоды своего существования дом принадлежал городским учреждениям: был отдел ЗАГСа, располагались помещения торгово-складского характера, работала районная сберегательная касса и госстрах СССР.

Адрес: ул. Московская, 23.

10. Храм Азовской иконы Божией Матери

Первая Божественная литургия в храме состоялась на Пасху 2007 года. Высота церкви вместе с куполами составляет более 30 метров. На молитву горожан созывает полутораметровый колокол-благовест "Князь Владимир" весом 1270 килограмм, отлитый по старинным технологиям в городе Каменске-Уральском. Храм рассчитан на одновременное посещение около 300 прихожан.

Адрес: ул. Макаровского, 25д.

Советы туристам

В городе Азов не рекомендуется купаться в реке Дон, так как вода там не соответствует санитарным нормам. Поэтому главный выбор для туристов - это пляжи на побережье Азовского моря и в окрестностях города. Лучшие места для купания - Павло-Очаковская коса (35 километров), Чумбур-коса (47 километров). Есть также Азак-парк (пляж на озере).

Отдых в Азове - это не только походы в музеи, но и знакомство с локальной кухней. Ресторан-музей "Крепостной Вал", который называют "гастрономической карточкой" Азова, расположен на историческом месте (где когда-то была артиллерийская площадка крепости). Стоит попробовать восстановленные блюда исторической кухни, такие как калья, разварная говядина или караси в сметане.

Из-за перебоев с интернетом во многих магазинах и точках общепита не принимают оплату картой. Поэтому лучше иметь с собой наличные. Есть вариант оплатить переводом с банковской карты напрямую продавцу - номер для перевода обычно указан на специальной табличке.

Что важно знать туристу перед покупкой тура в Азов?

При подготовке к поездке в Азов важно понимать, что это не шумный морской курорт, а небольшой, но насыщенный историей город. Сам город Азов находится на берегу реки Дон, а не на берегу Азовского моря, до которого нужно ехать около 15 километров. Сюда едут за богатым историческим прошлым, а не за пляжным отдыхом.

Азов - это портал в прошлое: скелеты древних гигантов в музеях, казачий быт и кухня. Цены радуют, сувениры вкусные. Здесь нет курортного пафоса, зато есть дух истории. Местные жители душевны и всегда подскажут дорогу. Идеальное место для тех, кто устал от шаблонного отдыха. А если хочется шумных и звонких развлечений ХХI века, то можно поехать в Ростов-на-Дону или Таганрог, и через полчаса окунуться в водоворот страстей.