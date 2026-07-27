Журналист посетил Анапу и поделился впечатлениями

Политический обозреватель по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Андрей Гусий в рамках авторской колонки для «ФедералПресс» поделился своими впечатлениями о посещении Анапы:

«Туристов в 2026 году в Анапе много, но в сравнении с прошлым годом и раздутым информационно «мазутным Чернобылем». Но вот если взять и отмотать на два-три года назад, то я бы не сказал, что курорт загружен как тогда.

Начнем с того, что в бюджетных отелях достаточно много свободных номеров, в том числе и можно выбирать из номеров с видом на море. И это удивило в первую очередь. Без проблем найдено место и на парковке, где тоже больше пустых мест, чем занятых.

Сказать, что, в отличие от прошлого года, на туристов как-то повлияла ситуация с топливом, – соврать. На трассе бензин есть, очереди не глобальные, если не затрагивать Темрюкский район и АЗС, которые расположены близко к Крымскому мосту.

Вспомним про летнее расписание поездов. То есть с логистикой вопросов нет, добраться можно железной дорогой, автобусами или автомобилем. Так где же туристы? Нет, часть все еще верят слухам о тотальной проблеме с топливом, но таких мало.

А вот представители определенного бизнеса говорят, что у некоторых снизилось время отдыха людей или же средний чек, несмотря на то что цены не были значительно подняты, если сравнивать с прошлым годом и понижением на фоне мазута и последствий ЧС.

Если перевести на простой язык историю о среднем чеке или времени отдыха, то выглядит это так. У человека есть определенная сумма, которую он готов потратить на курорт и дорогу до него. И раньше этой суммы хватало, условно, на две недели – а сейчас всего на неделю. Именно такое объяснение дают некоторые представители бюджетного сегмента отдыха.

Не уверен, что это и есть основная причина по туристическому сезону в Анапе, но звучит достаточно правдоподобно.

Да, стоит подождать официальных итогов чиновников по туристическому сезону, но складывается ощущение, что рекорд может поставить Абхазия, куда многие поехали на отдых из-за определенных проблем в Крыму.

Все-таки человек голосует за тот или иной курорт рублями, которых больше не становится».