Власти Сочи не нашли загрязнений на пляжах

На побережье Сочи не выявили загрязнений береговой линии и морской акватории. Об этом сообщили в администрации курорта по итогам очередного мониторинга экологического состояния пляжей.

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Осмотр проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжей. Состояние акватории дополнительно контролируют патрульные суда ГИМС МЧС России. Очередная проверка 27 июля прошла на пляже «Гренада» в Лазаревском районе. По ее итогам следов загрязнения не обнаружили.

Несмотря на недавнее похолодание, вода у побережья Краснодарского края остается достаточно теплой для купания. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 27 июля температура моря в районе Туапсе составляла +26 градусов. У берегов Геленджика и Новороссийска вода прогрелась до +25, в Анапе до +23 градусов.

Но ситуация на побережье Краснодарского края остается неоднородной. В Анапе 27 июля продолжает действовать временный запрет на купание. Ограничения ввели из-за шторма и опасного донного течения, поэтому отдыхающим рекомендуют не заходить в море до улучшения погодных условий.