Один из главных символов Казани закроют для посещения

Один из главных символов Казани - падающая башня Сююмбике - отправляется на реставрацию. Почти полгода она будет спрятана лесами от глаз туристов и горожан и закрыта для посещения.

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Ремонт объекта плановый, и никаких экстренных причин для него нет. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе музея-заповедника "Казанский кремль", башня находится под постоянным и бережным наблюдением специалистов. Они проводят регулярные инструментальные замеры ее состояния в разное время года. Информации по динамике отклонения башни за текущий год пока нет. Согласно прошлогодним данным, общее отклонение от вертикальной оси составляет порядка 2,08-2,09 метра.

"При этом естественные микроколебания конструкции в течение года находятся в минимальном диапазоне от 1 до 3 миллиметров, что является контролируемым рабочим процессом", - пояснили в пресс-службе Казанского кремля.

На реставрацию памятника выделено 940 миллионов рублей из бюджета Татарстана. Работа предстоит масштабная. Во-первых, будут укреплять кирпичную кладку, в том числе методом инъектирования, то есть закачивать под давлением специальные составы в трещины, швы, пустоты. Во-вторых, обновят исторические деревянные конструкции, отремонтируют гульбища, гидроизоляцию, ливневые трубы. Отреставрируют и самый высокий элемент башни - венчающий ее полумесяц. Работы планируют завершить до декабря 2026 года.

Справка "РГ"

Башня Сююмбике относится к проездным дозорным башням. Ее высота - 58 метров. Точная дата постройки неизвестна, и даже с веком ученые до конца не определились. Диапазон, по разным версиям, от XVI до XVIII столетия. С башней связана легенда, будто бы здесь рассталась с жизнью последняя царица Казанского ханства, чтобы вопреки воле не стать женой Ивана Грозного. Отсюда и название. На самом деле Сююмбике попала в русский плен в 1551 году, еще до взятия Казани. А замуж ее, действительно, выдали насильно, но касимовского хана Шах-Али. От отца Сююмбике, ногайского хана Юсуфа, возник род князей Юсуповых.