В России заявили о необходимости регулировать поток людей на вершины гор

Необходимы более жесткие меры и регулирование потока людей на вершины, чтобы избежать трагедий, которые случаются при восхождении. Об этом заявили в институте развития "Кавказ.РФ".

"Мы видим, что информационной кампании не достаточно. Необходимы более жесткие меры и регулирование потока людей на вершины. Такой законопроект сейчас разрабатывается. Чем раньше он будет принят, тем лучше, но все равно, главный закон в горах - это личная ответственность, проверяйте, кому вы доверяете свои здоровье и жизнь", - говорится в сообщении "Кавказ.РФ" в их Telegram-канале.

Отмечается, что за последнюю неделю Эльбрус столкнулся с чередой трагедий во время восхождений альпинистов на вершины. Одной из них стала гибель группы из пяти человек из Боснии и Герцеговины.

"Каждая смерть на горе переживается командой как личное горе. Спасатели курорта "Эльбрус" вместе с коллегами из МЧС и других формирований делают все возможное и невозможное, чтобы попавшие в беду восходители возвращались живыми. Все страшные случаи объединяет одно: недооценка опасности, которую представляет собой подъем на самую высокую гору Европы, неадекватная оценка собственных возможностей, погодных условий и необходимости профессионального сопровождения", - добавили в институте развития.

МЧС России и "Кавказ.РФ" регулярно проводят информационные кампании, посвященные безопасным восхождениям, пояснили в компании. Однако по действующему законодательству турист сам принимает решение о восхождении и о необходимости инструкторского сопровождения.