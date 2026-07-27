В АТОР предложили запретить подниматься в горы без гидов

Необходимо законодательно закрепить обязательное сопровождение аттестованными гидами при восхождениях в горы, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"По его мнению, для самых популярных и массовых вершин в России необходимо законодательно закрепить обязательное сопровождение аттестованными гидами. В качестве примера он привел Непал, где власти уже приняли аналогичное решение для восхождений на Эверест", - рассказали в АТОР.

Кроме того, вице-президент АТОР считает важным установить минимальное соотношение гидов и туристов: один гид должен сопровождать не более двух альпинистов. Если группа состоит из трех человек, работать должны уже два гида. Такой подход позволит действовать в экстренной ситуации. Если одному из участников станет плохо, один гид сможет сопровождать его вниз, а второй - обеспечить безопасность остальных участников группы.

В ассоциации напомнили, что за последнюю неделю на Эльбрусе погибли семь человек. Пять альпинистов из Боснии и Герцеговины стали жертвами трагедии во время группового восхождения. Еще один человек погиб 26 июля при отдельном подъеме, а 19 июля во время спуска с горы погиб 11-летний мальчик. По словам Ромашкина, все три последних трагических случая объединяет одна важная деталь - участники поднимались без профессиональных гидов.

Он подчеркнул, что обязательное сопровождение гидов должно распространяться не только на Эльбрус, но и на другие массовые альпинистские маршруты, например Ключевскую сопку на Камчатке или Белуху на Алтае. Кроме того, эксперт считает, что гидам необходимо дать право отменять подъем исключительно из соображений безопасности, не опасаясь финансовых претензий и судебных исков со стороны туристов.