Число закрывшихся гостиниц в России выросло почти на 22%

В России увеличилось число гостиничных компаний, прекративших работу. В первом полугодии с рынка ушли 2,13 тыс. организаций, работавших в сфере гостиничных и санаторно-курортных услуг. Это на 21,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».

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Одновременно сократилось число новых участников рынка. За январь – июнь зарегистрировали 3,09 тыс. гостиничных компаний и индивидуальных предпринимателей. Это на 5,6% меньше, чем годом ранее.

В результате темпы роста гостиничного бизнеса заметно снизились. К началу июля в России насчитывалось 42,47 тыс. гостиничных организаций и ИП. За год их количество увеличилось на 2,9%.

Эксперты связывают ситуацию прежде всего с ослаблением спроса. В первом полугодии средняя загрузка московских гостиниц снизилась на 2 процентных пункта, до 69%. Особенно заметным спад оказался в люксовом сегменте, где показатель сократился сразу на 8 процентных пунктов и составил 42%.

Среди причин аналитики называют сокращение внутреннего и въездного турпотока, сложности с транспортной логистикой, а также уменьшение числа крупных деловых мероприятий. По данным платформы «Ракета», количество бизнес-туристов, приезжавших в Москву, за первые 6 месяцев года уменьшилось на 12%.

Чтобы удержать гостей, многие отели начали корректировать тарифы. Средняя стоимость проданной ночи в Москве снизилась на 5%, до 6,1 тыс. руб. В Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 3%, до 5,5 тыс. руб., аналогичный спад зафиксировано и в Сочи, где средняя цена составила 5,2 тыс. руб. В среднем по стране стоимость проживания практически не изменилась и осталась на уровне 5,8 тыс. руб. за ночь.

Снижение цен затронуло и качественные гостиницы Москвы. Средняя стоимость номера в этом сегменте уменьшилась на 6%, до 20,4 тыс. руб. В высоком сегменте тарифы снизились на 10%, до 13,1 тыс. руб. Доходность номера в столице также сократилась на 6% и составила 7,2 тыс. руб.