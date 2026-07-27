Пляжи Анапы закрыли из‑за серьезной угрозы для отдыхающих

Сегодня, 27 июля, на пляжах Анапы введен временный запрет на купание. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

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Ограничения связаны с непогодой - на побережье бушует шторм. Кроме того, зафиксировано сильное донное течение, представляющее серьезную угрозу для отдыхающих.

В управлении гражданской обороны и защиты населения Анапы призывают жителей и гостей города быть осторожными, а также контролировать детей, находящихся в прибрежной зоне.

Специалисты напоминают, что даже при внешне спокойной воде донное течение может быть крайне опасным.

Ранее "РГ" писала, что разрешение на открытие получили 97 пляжей курорта. Еще семь пляжных территорий в настоящее время проходят необходимую экспертизу.

На пляжах, пострадавших в результате разлива мазута, завершены работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка. На участке береговой линии протяженностью порядка 12 километров сформирован защитный песчаный слой толщиной не менее 50 сантиметров. Всего на пляжи завезли более 446 тысяч кубометров песка.